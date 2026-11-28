O vice-presidente Geraldo Alckmin aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar o novo Ministério da Segurança Pública. A informação é do jornal O Globo, que ouviu aliados do vice. A EXAME procurou a equipe de Alckmin, que avisou não ter conhecimento sobre a informação.

A oficialização deve acontecer na próxima semana, junto com o anúncio de Camilo Santana como ministro da Casa Civil, como a EXAME já havia antecipado.

A decisão saiu de uma conversa reservada entre os dois no último fim de semana. Segundo o relato de aliados, Lula falou dos desafios da área e citou a época em que Alckmin governou São Paulo.

Por que Lula escolheu Alckmin para a Segurança Pública

Um dos fatores que pesaram na escolha foi o bom relacionamento de Alckmin com os governadores. A ideia é que o vice mantenha uma articulação próxima com os chefes dos Executivos estaduais, inclusive os de partidos de oposição.

Também contou a experiência de mais de 12 anos como governador de São Paulo, ao longo de quatro mandatos. Nesse período, Alckmin ampliou o sistema penitenciário e reforçou o isolamento de lideranças de facções criminosas.

A nova pasta nasce depois da aprovação da PEC da Segurança Pública, que redistribuiu as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios no combate ao crime e criou novas regras de cooperação entre eles.

Para Lula, apresentar um plano de segurança com resultados concretos é uma forma de se aproximar de uma parte do eleitorado que hoje está distante do PT.

Lincoln Gakiya na equipe do novo ministério

Alckmin já começou a montar a equipe. Um dos planos é convidar o promotor Lincoln Gakiya para comandar uma das secretarias do ministério. Gakiya faz parte do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo e atua há mais de 20 anos contra o crime organizado.

Aliados do vice temem que, depois do anúncio, ele seja criticado pelo crescimento do PCC durante seus governos em São Paulo. Também receiam uma reação da ala mais à esquerda do PT caso Alckmin adote uma linha mais dura contra o crime.

Nos últimos dias, voltou a circular no Palácio do Planalto uma declaração de Alckmin da época em que era governador. Em setembro de 2012, depois de uma operação da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), tropa de elite da PM paulista, que terminou com nove mortos e oito presos, ele disse: "Quem não reagiu está vivo".

Mesmo assim, o peso estratégico que Lula dá à nova pasta fez o presidente escalar o vice para o cargo. A intenção é que Alckmin forme a espinha dorsal do quarto mandato de Lula, ao lado de Camilo Santana na Casa Civil e de Luiz Carlos Trabuco na Fazenda.