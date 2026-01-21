Julio Casares renuncia à presidência do São Paulo

Julio Casares: foi afastado do cargo pelo Conselho Deliberativo (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18h02.
Última atualização em 21 de janeiro de 2026 às 18h22.
Julio Casares renunciou à presidência do São Paulo nesta quarta-feira, deixando oficialmente o cargo que ocupava desde 2021.
O agora ex-mandatário confirmou sua decisão por meio de uma publicação nas redes sociais na qual comunicou a saída do posto.
A renúncia ocorreu após Casares ser derrotado na votação do Conselho Deliberativo, realizada na última sexta-feira e marcada por intensos protestos de torcedores.
No pleito, 188 conselheiros votaram a favor do impeachment, enquanto 45 foram contrários e dois votos foram registrados em branco. Diante do resultado e da iminência de uma assembleia-geral dos sócios — que poderia ratificar o impeachment —, Casares optou por oficializar sua saída antes da realização do encontro, agora cancelado.
Com a decisão, o vice-presidente Harry Massis Júnior, de 80 anos, assume o comando do clube. Ele permanecerá no cargo até o fim do atual mandato, que se encerra em dezembro de 2026.