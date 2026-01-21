Esporte

Julio Casares renuncia à presidência do São Paulo

A renúncia ocorreu após Casares ser derrotado na votação do Conselho Deliberativo

Julio Casares: foi afastado do cargo pelo Conselho Deliberativo (Divulgação)

Da Redação
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18h02.

Julio Casares renunciou à presidência do São Paulo nesta quarta-feira, deixando oficialmente o cargo que ocupava desde 2021.

O agora ex-mandatário confirmou sua decisão por meio de uma publicação nas redes sociais na qual comunicou a saída do posto.

Impeachment no conselho

A renúncia ocorreu após Casares ser derrotado na votação do Conselho Deliberativo, realizada na última sexta-feira e marcada por intensos protestos de torcedores.

No pleito, 188 conselheiros votaram a favor do impeachment, enquanto 45 foram contrários e dois votos foram registrados em branco. Diante do resultado e da iminência de uma assembleia-geral dos sócios — que poderia ratificar o impeachment —, Casares optou por oficializar sua saída antes da realização do encontro, agora cancelado.

Com a decisão, o vice-presidente Harry Massis Júnior, de 80 anos, assume o comando do clube. Ele permanecerá no cargo até o fim do atual mandato, que se encerra em dezembro de 2026.

