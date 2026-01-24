Esporte

Com Palmeiras x São Paulo e Fla x Flu, fim de semana é de clássicos

Saiba qual é o horário dos grandes clássicos deste fim de semana

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16h05.

O clássico entre Palmeiras x São Paulo pelo Campeonato Paulista, e o confronto entre Villarreal x Real Madrid pela La Liga são os grandes destaques do futebol neste sábado, 24 de janeiro.

No domingo, 25, é dia de Flamengo e Fluminense se enfrentarem no Rio. Veja o cronograma:

Sábado (24/01)

  • 18h30 — Palmeiras × São Paulo

Domingo (25/01)

  • 16h — Vitória × Bahia
  • 18h — Fluminense × Flamengo
  • 18h — Atlético-MG × Cruzeiro
  • 18h — Santa Cruz × Náutico
  • 20h — Internacional × Grêmio

Onde assistir ao vivo o jogo entre Palmeiras x São Paulo pelo Paulistão?

O jogo Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max, às 18h30.

Onde assistir aos demais clássicos?

  • Vitória × Bahia - TVE (TV aberta), no Youtube da TVE e também nos canais da TV Vitória e TV Bahêa
  • Fluminense × Flamengo - Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (streaming)
  • Atlético-MG × Cruzeiro - Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (streaming)
  •  Santa Cruz × Náutico - Globo (TV aberta) e Ge
  • Internacional × Grêmio - Premiere (pay-per-view)

 

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Escalação do Palmeiras contra o São Paulo: time provável e novidades

Jogos de hoje, sábado, 24 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Villarreal x Real Madrid: onde assistir e horário pela La Liga

Palmeiras x São Paulo: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Paulista

Mais na Exame

Pop

BBB 26: quem são os participantes mais odiados (e tem surpresa no top 3)

Esporte

Escalação do Palmeiras contra o São Paulo: time provável e novidades

ESG

Megatempestade histórica nos EUA ameaça 200 milhões de pessoas e revela novo padrão climático

Ciência

Quer envelhecer bem? Evite esse tipo de alimento, segundo a ciência