Com Palmeiras x São Paulo e Fla x Flu, fim de semana é de clássicos

O clássico entre Palmeiras x São Paulo pelo Campeonato Paulista, e o confronto entre Villarreal x Real Madrid pela La Liga são os grandes destaques do futebol neste sábado, 24 de janeiro.
No domingo, 25, é dia de Flamengo e Fluminense se enfrentarem no Rio. Veja o cronograma:
Sábado (24/01)
- 18h30 — Palmeiras × São Paulo
Domingo (25/01)
- 16h — Vitória × Bahia
- 18h — Fluminense × Flamengo
- 18h — Atlético-MG × Cruzeiro
- 18h — Santa Cruz × Náutico
- 20h — Internacional × Grêmio
Onde assistir ao vivo o jogo entre Palmeiras x São Paulo pelo Paulistão?
O jogo Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max, às 18h30.
Onde assistir aos demais clássicos?
- Vitória × Bahia - TVE (TV aberta), no Youtube da TVE e também nos canais da TV Vitória e TV Bahêa
- Fluminense × Flamengo - Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (streaming)
- Atlético-MG × Cruzeiro - Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (streaming)
- Santa Cruz × Náutico - Globo (TV aberta) e Ge
- Internacional × Grêmio - Premiere (pay-per-view)