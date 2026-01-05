Esporte

Quando começa o Paulistão 2026? Veja calendário

Campeonato terá oito rodadas na fase inicial e mata-mata na reta final

Campeonato Paulista: Federação Paulista divulga tabela da fase inicial (FPF/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16h04.

O Campeonato Paulista de Futebol de 2026 já teve sua tabela e principais datas definidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A próxima edição do torneio começa no dia 10 de janeiro, no próximo sábado, com quatro partidas programadas para a abertura da competição.

A edição de 2026 terá 16 clubes participantes. A FPF adotou um novo formato de disputa inspirado na Champions League, com confrontos, na teoria, mais equilibrados e clássicos garantidos já na fase inicial.

A primeira parte do Paulistão terá oito rodadas, que seguem até 15 de fevereiro, e a previsão de encerramento do torneio está marcada para o início de março.

Fase inicial

  • Cada clube fará 8 jogos na primeira fase.
  • Os confrontos incluem partidas entre potes diferentes, garantindo variedade e equilíbrio na tabela.
  • Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final (mata-mata). Os dois piores caem para a Série A-2.

Jogos

Rodada 1

  • 10/01, sábado, às 15h - São Bernardo x Capivariano
  • 10/01, sábado, às 16h - Santos x Novorizontino
  • 10/01, sábado, às 18h30 - Guarani x Primavera
  • 10/01, sábado, às 20h30 - Portuguesa x Palmeiras
  • 11/01, domingo, às 16h - Corinthians x Ponte Preta
  • 11/01, domingo, às 17h - Velo Clube x Botafogo-SP
  • 11/01, domingo, às 18h15 - Noroeste x Red Bull Bragantino
  • 11/01, domingo, às 20h30 - Mirassol x São Paulo

Rodada 2

  • 13/01, terça-feira, às 19h - Novorizontino x Guarani
  • 13/01, terça-feira, às 21h30 - Capivariano x Portuguesa
  • 14/01, quarta-feira, às 19h - Primavera x Mirassol
  • 14/01, quarta-feira, às 19h30 - Palmeiras x Santos
  • 14/01, quarta-feira, às 21h - Ponte Preta x Velo Clube
  • 15/01, quinta-feira, às 19h - Botafogo-SP x Noroeste
  • 15/01, quinta-feira, às 19h30 - Red Bull Bragantino x Corinthians
  • 15/01, quinta-feira, às 21h45 - São Paulo x São Bernardo

Rodada 3

  • 17/01, sábado, às 16h - Primavera x Novorizontino
  • 17/01, sábado, às 17h - Portuguesa x Velo Clube
  • 17/01, sábado, às 18h30 - Capivariano x Ponte Preta
  • 17/01, sábado, às 20h30 - Palmeiras x Mirassol
  • 18/01, domingo, às 16h - Corinthians x São Paulo
  • 18/01, domingo, às 17h - São Bernardo x Noroeste
  • 18/01, domingo, às 18h15 - Red Bull Bragantino x Botafogo-SP
  • 18/01, domingo, às 20h30 - Guarani x Santos

Rodada 4

  • 20/01, terça-feira, às 20h - Novorizontino x Palmeiras
  • 21/01, quarta-feira, às 19h - Noroeste x Capivariano
  • 21/01, quarta-feira, às 19h30 - São Paulo x Portuguesa
  • 21/01, quarta-feira, às 20h - Mirassol x Red Bull Bragantino
  • 21/01, quarta-feira, às 21h30 - Ponte Preta x São Bernardo
  • 22/01, quinta-feira, às 19h30 - Santos x Corinthians
  • 22/01, quinta-feira, às 20h - Botafogo-SP x Primavera
  • 22/01, quinta-feira, às 21h30 - Velo Clube x Guarani

Rodada 5

  • 24/01, sábado, às 16h - São Bernardo x Mirassol
  • 24/01, sábado, às 17h - Ponte Preta x Noroeste
  • 24/01, sábado, às 18h30 - Palmeiras x São Paulo
  • 25/01, domingo, às 16h - Santos x Red Bull Bragantino
  • 25/01, domingo, às 17h - Capivariano x Primavera
  • 25/01, domingo, às 18h30 - Novorizontino x Botafogo-SP
  • 25/01, domingo, às 20h30 - Velo Clube x Corinthians
  • 26/01, segunda-feira, às 20h - Portuguesa x Guarani
