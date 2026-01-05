Quando começa o Paulistão 2026? Veja calendário

O Campeonato Paulista de Futebol de 2026 já teve sua tabela e principais datas definidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A próxima edição do torneio começa no dia 10 de janeiro, no próximo sábado, com quatro partidas programadas para a abertura da competição.
A edição de 2026 terá 16 clubes participantes. A FPF adotou um novo formato de disputa inspirado na Champions League, com confrontos, na teoria, mais equilibrados e clássicos garantidos já na fase inicial.
A primeira parte do Paulistão terá oito rodadas, que seguem até 15 de fevereiro, e a previsão de encerramento do torneio está marcada para o início de março.
Fase inicial
- Cada clube fará 8 jogos na primeira fase.
- Os confrontos incluem partidas entre potes diferentes, garantindo variedade e equilíbrio na tabela.
- Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final (mata-mata). Os dois piores caem para a Série A-2.
Jogos
- 10/01, sábado, às 15h - São Bernardo x Capivariano
- 10/01, sábado, às 16h - Santos x Novorizontino
- 10/01, sábado, às 18h30 - Guarani x Primavera
- 10/01, sábado, às 20h30 - Portuguesa x Palmeiras
- 11/01, domingo, às 16h - Corinthians x Ponte Preta
- 11/01, domingo, às 17h - Velo Clube x Botafogo-SP
- 11/01, domingo, às 18h15 - Noroeste x Red Bull Bragantino
- 11/01, domingo, às 20h30 - Mirassol x São Paulo
- 13/01, terça-feira, às 19h - Novorizontino x Guarani
- 13/01, terça-feira, às 21h30 - Capivariano x Portuguesa
- 14/01, quarta-feira, às 19h - Primavera x Mirassol
- 14/01, quarta-feira, às 19h30 - Palmeiras x Santos
- 14/01, quarta-feira, às 21h - Ponte Preta x Velo Clube
- 15/01, quinta-feira, às 19h - Botafogo-SP x Noroeste
- 15/01, quinta-feira, às 19h30 - Red Bull Bragantino x Corinthians
- 15/01, quinta-feira, às 21h45 - São Paulo x São Bernardo
- 17/01, sábado, às 16h - Primavera x Novorizontino
- 17/01, sábado, às 17h - Portuguesa x Velo Clube
- 17/01, sábado, às 18h30 - Capivariano x Ponte Preta
- 17/01, sábado, às 20h30 - Palmeiras x Mirassol
- 18/01, domingo, às 16h - Corinthians x São Paulo
- 18/01, domingo, às 17h - São Bernardo x Noroeste
- 18/01, domingo, às 18h15 - Red Bull Bragantino x Botafogo-SP
- 18/01, domingo, às 20h30 - Guarani x Santos
- 20/01, terça-feira, às 20h - Novorizontino x Palmeiras
- 21/01, quarta-feira, às 19h - Noroeste x Capivariano
- 21/01, quarta-feira, às 19h30 - São Paulo x Portuguesa
- 21/01, quarta-feira, às 20h - Mirassol x Red Bull Bragantino
- 21/01, quarta-feira, às 21h30 - Ponte Preta x São Bernardo
- 22/01, quinta-feira, às 19h30 - Santos x Corinthians
- 22/01, quinta-feira, às 20h - Botafogo-SP x Primavera
- 22/01, quinta-feira, às 21h30 - Velo Clube x Guarani
- 24/01, sábado, às 16h - São Bernardo x Mirassol
- 24/01, sábado, às 17h - Ponte Preta x Noroeste
- 24/01, sábado, às 18h30 - Palmeiras x São Paulo
- 25/01, domingo, às 16h - Santos x Red Bull Bragantino
- 25/01, domingo, às 17h - Capivariano x Primavera
- 25/01, domingo, às 18h30 - Novorizontino x Botafogo-SP
- 25/01, domingo, às 20h30 - Velo Clube x Corinthians
- 26/01, segunda-feira, às 20h - Portuguesa x Guarani
- 31/01, sábado, às 16h - Guarani x Ponte Preta
- 31/01, sábado, às 18h30 - Corinthians x Capivariano
- 31/01, sábado, às 20h30 - Botafogo-SP x Palmeiras
- 31/01, sábado, às 20h30 - Primavera x Portuguesa
- 01/02, domingo, às 16h - Noroeste x Velo Clube
- 01/02, domingo, às 16h - Red Bull Bragantino x São Bernardo
- 01/02, domingo, às 18h30 - Mirassol x Novorizontino
- 01/02, domingo, às 20h30 - São Paulo x Santos
- 07/02, sábado, às 16h - Portuguesa x Ponte Preta
- 07/02, sábado, às 18h30 - Guarani x Botafogo-SP
- 07/02, sábado, às 18h30 - Novorizontino x São Bernardo
- 07/02, sábado, às 20h30 - São Paulo x Primavera
- 08/02, domingo, às 16h - Noroeste x Santos
- 08/02, domingo, às 18h30 - Capivariano x Mirassol
- 08/02, domingo, às 18h30 - Velo Clube x Red Bull Bragantino
- 08/02, domingo, às 20h30 - Corinthians x Palmeiras
- 15/02, domingo, às 20h30 - Botafogo-SP x Capivariano
- 15/02, domingo, às 20h30 - Primavera x Noroeste
- 15/02, domingo, às 20h30 - Mirassol x Portuguesa
- 15/02, domingo, às 20h30 - Palmeiras x Guarani
- 15/02, domingo, às 20h30 - Ponte Preta x São Paulo
- 15/02, domingo, às 20h30 - Red Bull Bragantino x Novorizontino
- 15/02, domingo, às 20h30 - Santos x Velo Clube
- 15/02, domingo, às 20h30 - São Bernardo x Corinthians