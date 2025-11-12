Esporte

Paulistão 2026 adota modelo da Champions League; entenda mudanças

Fórmula de disputa do Paulistão 2026 tem todos clássicos garantidos na primeira fase

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 13h26.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na última terça-feira, 11, em São Paulo, o novo formato do Paulistão 2026.

A principal mudança é a adoção de um modelo inspirado na UEFA Champions League, que elimina os grupos fixos e organiza os clubes em "potes".

Nesse formato, os times enfrentam-se todos dentro de cada pote e contra alguns times dos outros potes.

Segundo a FPF, a última edição do campeonato teve mais de 100 milhões de espectadores somando transmissões em TV aberta, fechada e plataformas digitais.

Novo formato e calendário

O campeonato começará em 11 de janeiro e terminará em 8 de março. Na primeira fase, cada time disputará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora. Os clubes foram divididos em quatro potes, conforme o desempenho técnico na edição de 2025:

  • Pote A: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo
  • Pote B: São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol
  • Pote C: Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa
  • Pote D: Botafogo, Noroeste, Capivariano e Primavera

As equipes enfrentam os três rivais dentro do próprio pote e cinco outros adversários sorteados de outros potes. Os oito melhores avançam às quartas de final, disputadas em jogo único.

As semifinais também terão partida única, e a final está marcada para 8 de março. Os dois últimos colocados serão rebaixados à Série A2 de 2027.

Ajustes técnicos e operacionais

A partir de 2026, todas as partidas terão paradas de hidratação de dois minutos por tempo. A FPF também anunciou que vai agir para reduzir o tempo de bola parada, como maior rigor com simulações e cera e agilização dos reinícios de jogo.

Entre as medidas já em vigor, seguem o Sistema Multiball, que acelera a reposição de bola, e o uso de câmeras acopladas aos árbitros, implantadas em 2025.

Transmissão e patrocinadores

O Paulistão manterá o modelo multiplataforma de transmissão. Record TV e CazéTV (YouTube) exibirão 19 partidas, incluindo finais e clássicos.

A TNT Sports transmitirá todos os jogos. Todas as partidas do torneio serão transmitidas pela plataforma de streaming HBO Max, enquanto duelos selecionados serão exibidos pelo canal TNT.

Os patrocinadores confirmados incluem Bet365, Betano, 7K, Dorflex, Casas Bahia, Bis, Clear, SIL, Pedigree e Penalty.

A bola oficial será a Mag11a, desenvolvida pela Penalty em conjunto com atletas e clubes.

 

Acompanhe tudo sobre:EsportesFutebolChampions League

Mais de Esporte

LeBron James volta a liderar a lista dos jogadores mais bem pagos da NBA

De Vini Jr. a Militão: quanto vale a Seleção Brasileira convocada por Ancelotti

Brasil x Senegal: veja data, horário e onde assistir amistoso da Seleção

Rio Open 2026 esgota ingressos e pode bater recorde de público novamente

Mais na Exame

Marketing

Xuxa revive clima dos anos 80 em campanha 'só para adultinhos' do Canva

Carreira

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero

Líderes Extraordinários

Todos sabiam, ninguém teve coragem: quem deveria ter feito?

ESG

COP30: Brasil e Califórnia fortalecem cooperação em clima e energia limpa