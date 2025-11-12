Paulistão 2026 adota modelo da Champions League; entenda mudanças

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na última terça-feira, 11, em São Paulo, o novo formato do Paulistão 2026.

A principal mudança é a adoção de um modelo inspirado na UEFA Champions League, que elimina os grupos fixos e organiza os clubes em "potes".

Nesse formato, os times enfrentam-se todos dentro de cada pote e contra alguns times dos outros potes.

Segundo a FPF, a última edição do campeonato teve mais de 100 milhões de espectadores somando transmissões em TV aberta, fechada e plataformas digitais.

Novo formato e calendário

O campeonato começará em 11 de janeiro e terminará em 8 de março. Na primeira fase, cada time disputará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora. Os clubes foram divididos em quatro potes, conforme o desempenho técnico na edição de 2025:

Pote A: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo Pote B: São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol

São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol Pote C: Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa

Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa Pote D: Botafogo, Noroeste, Capivariano e Primavera

As equipes enfrentam os três rivais dentro do próprio pote e cinco outros adversários sorteados de outros potes. Os oito melhores avançam às quartas de final, disputadas em jogo único.

As semifinais também terão partida única, e a final está marcada para 8 de março. Os dois últimos colocados serão rebaixados à Série A2 de 2027.

Ajustes técnicos e operacionais

A partir de 2026, todas as partidas terão paradas de hidratação de dois minutos por tempo. A FPF também anunciou que vai agir para reduzir o tempo de bola parada, como maior rigor com simulações e cera e agilização dos reinícios de jogo.

Entre as medidas já em vigor, seguem o Sistema Multiball, que acelera a reposição de bola, e o uso de câmeras acopladas aos árbitros, implantadas em 2025.

Transmissão e patrocinadores

O Paulistão manterá o modelo multiplataforma de transmissão. Record TV e CazéTV (YouTube) exibirão 19 partidas, incluindo finais e clássicos.

A TNT Sports transmitirá todos os jogos. Todas as partidas do torneio serão transmitidas pela plataforma de streaming HBO Max, enquanto duelos selecionados serão exibidos pelo canal TNT.

Os patrocinadores confirmados incluem Bet365, Betano, 7K, Dorflex, Casas Bahia, Bis, Clear, SIL, Pedigree e Penalty.

A bola oficial será a Mag11a, desenvolvida pela Penalty em conjunto com atletas e clubes.