Esporte

Copinha: gol que 'não entrou' gera polêmica em vitória do Palmeiras

Lance controverso escancara limitações da arbitragem na fase inicial do torneio

Copinha: erro claro da arbitragem repercutiu nas redes sociais (Erro de arbitragem na Copinha / Reprodução Jogada10)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11h25.

Na estreia do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a vitória por 4 a 2 sobre o Monte Roraima trouxe mais polêmica do que festa pela classificação.

jogo, disputado na Arena Barueri, em Barueri, teve amplo domínio palmeirense e, apesar das chances perdidas, o time conseguiu abrir vantagem e controlar o resultado até o fim.

Lance polêmico

O lance mais comentado aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo, quando o lateral Arthur bateu de fora da área e a bola atingiu o travessão, quicou claramente fora do gol e voltou para o campo de jogo. Mesmo assim, auxiliar e árbitro validaram o gol.

A decisão surpreendeu não só os jogadores do Monte Roraima, mas também torcedores e comentaristas que assistiram à partida.

A polêmica chamou a atenção porque não havia uso de VAR na fase inicial da Copinha, o que deixou a arbitragem isolada na interpretação de um lance que as imagens deixaram claro ser um erro. Integrantes da comissão técnica do Monte Roraima reclamaram também de outros lances, como um pênalti não marcado a seu favor durante o jogo.

Apesar disso, o Palmeiras segue na competição com três pontos e liderança do grupo, já mirando o próximo duelo na fase de grupos da Copinha.

Acompanhe tudo sobre:Futebol

