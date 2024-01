Quando começa o Campeonato Paulista 2024? Veja grupos e datas

O começo de ano no futebol brasileiro é marcado pelo início dos estaduais em todo o Brasil. Em São Paulo, o tradicional Campeonato Paulita é considerado o torneio estadual mais disputado do país.

Em dezembro, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas e grupos do torneio. A fase de grupos da competição inicia 21 de janeiro e vai até 10 de março.

Assim como nos anos anteriores, o Paulista será dividido em quatro grupos com quatro times cada. Na primeira fase, as equipes enfrentam apenas os adversários das outras chaves.

Após a fase de grupos, as quartas de final serão em jogo único entre os dois melhores de cada chave. Exemplo: Se no grupo B, Palmeiras e Ponte Preta forem primeiro e segundo, respectivamente, se enfrentam nas quartas de final. O mando de campo neste caso é do Palmeiras, por ter sido líder de sua chave.

Quando começa o Campeonato Paulista 2024?

A competição inicia no dia 21 de janeiro

Grupos do Campeonato Paulista