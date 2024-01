Fifa The Best 2023: Messi pode se isolar como maior vencedor do prêmio; veja ranking

Nesta segunda-feira, 15, acontece o Fifa The Best 2023, premiação da Fifa que elege o melhor jogador da última temporada. Este ano, Messi, Mbappé e Haaland são os finalistas. O argentino tem sete prêmios no total, enquanto os outros dois nunca ganharam.

O prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa existe desde 1991. Nomes como, Zidane, Lewandovski, Ronaldo Fenômeno, já venceram o prêmio mais de uma vez.

O Brasil é o país com maior número de jogadores vencedores, oito ao todo. Logo depois vem a Argentina, apenas com Lionel Messi, com sete prêmios.

Em seguida vem Portugal com seis conquistas, sendo cinco com Cristiano Ronaldo. A outra foi de Luís Figo em 2001.

Quem é o maior vencedor do Fifa The Best?

O argentino Lionel Messi é o maior vencedor do Fifa The Best, com sete títulos ao todo (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022). Ele ainda é o atual campeão do prêmio.

Ranking de maiores campeões do Fifa The Best