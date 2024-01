Estaduais pelo Brasil: veja a data de estreia do seu time em 2024

Nos próximos dias, os clubes brasileiros começam a retomar suas rotinas para as pré-temporadas. O primeiro objetivo da temporada são os campeonatos estaduais pelo Brasil. As competições dos principais estaduais do país começam no dia 17. Outros começam uma semana depois, no dia 24.

Confira as datas de estreia dos 20 times da Série A nas competições:

Athletico

Estreia dia 17/1 no Paranaense, contra o Andraus

Atlético-GO

Estreia dia 17/1 no Goiano, contra o Morrinhos

Atlético-MG

Estreia dia 24/1 no Mineiro, contra a Patrocinense

Bahia

Estreia dia 17/1 no Baiano, contra o Jequié

Botafogo

Estreia dia 17/1 no Carioca, contra o Madureira

Bragantino

Estreia dia 20/1 no Paulista, contra o Água Santa

Corinthians

Estreia dia 21/1 no Paulista, contra o Guarani

Criciúma

Estreia dia 21/1 no Catarinense, contra o Figueirense

Cruzeiro

Estreia dia 24/1 no Mineiro, contra o Villa Nova

Cuiabá

Estreia dia 20/1 no Mato-grossense, contra o Primavera

Flamengo

Estreia dia 17/1 no Carioca, contra o Audax

Fluminense

Estreia dia 18/1 no Carioca, contra o Volta Redonda

Fortaleza

Estreia dia 20/1 no Cearense, contra o Horizonte

Grêmio

Estreia entre os dias 20/1 e 22/1 no Gaúcho, contra o Caxias

Internacional

Estreia entre os dias 20/1 e 22/1 no Gaúcho, contra o Avenida

Juventude

Estreia entre os dias 20/1 e 22/1 no Gaúcho, contra o Santa Cruz

Palmeiras

Estreia dia 21/1 no Paulista, contra o Novorizontino

São Paulo

Estreia dia 20/1 no Paulista, contra o Santo André

Vasco

Estreia dia 18/1 no Carioca, contra o Boavista

Vitória