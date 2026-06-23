De Cristiano Ronaldo a Luis Díaz: os destaques dos jogos de hoje da Copa do Mundo

A segunda rodada dos grupos K e L da Copa do Mundo chega ao fim nesta terça-feira, 23, com quatro seleções tradicionais em campo. Portugal, Inglaterra, Croácia e Colômbia vivem momentos diferentes no torneio, mas têm algo em comum: a chance de mudar completamente o cenário de seus grupos antes da rodada decisiva.

Portugal tenta evitar pressão sobre Cristiano Ronaldo

Entre os favoritos que entram em campo hoje, Portugal é quem mais tem a provar. A seleção comandada por Roberto Martínez decepcionou na estreia ao empatar por 1 a 1 com a República Democrática do Congo e agora precisa vencer o Uzbequistão para não chegar pressionada ao confronto direto contra a Colômbia na última rodada.

Além da necessidade dos três pontos, os portugueses carregam a expectativa em torno de Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos e disputando sua sexta Copa do Mundo, o craque segue no centro das atenções e busca liderar a reação da equipe após uma estreia abaixo das expectativas.

Inglaterra pode ser a primeira classificada do grupo

Se Portugal chega pressionado, a Inglaterra vive cenário oposto. Depois da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, os ingleses podem encaminhar a classificação às fases eliminatórias caso superem Gana.

A equipe de Thomas Tuchel foi uma das que mais impressionaram na primeira rodada, especialmente pelo volume ofensivo. Harry Kane, Jude Bellingham e companhia chegam embalados para um confronto que vale a liderança isolada do Grupo L.

Croácia joga para não se complicar

Vice-campeã mundial em 2018 e semifinalista em 2022, a Croácia entra em campo com uma das maiores responsabilidades do dia. Após a derrota para a Inglaterra, os croatas precisam vencer o Panamá para evitar o risco de chegar à rodada final em situação delicada.

Apesar do revés na estreia, a seleção mostrou qualidade ofensiva em alguns momentos e encara um adversário que também perdeu seu primeiro compromisso na competição.

Colômbia pode dar passo gigante rumo ao mata-mata

A Colômbia talvez seja quem tenha mais a ganhar nesta terça-feira, 23. Depois de vencer o Uzbequistão por 3 a 1 na estreia, os colombianos podem encaminhar a classificação caso derrotem a República Democrática do Congo. Dependendo do resultado de Portugal, a equipe pode até assumir posição muito confortável para terminar a fase de grupos na liderança.

Com Luis Díaz vivendo grande fase e o time demonstrando força ofensiva no primeiro jogo, os sul-americanos aparecem como uma das seleções mais interessantes desta primeira fase da Copa do Mundo.