G7 amplia pressão sobre Rússia com foco em petróleo e gás

Os líderes do G7 concordaram nesta terça-feira, 16, em aumentar a pressão econômica sobre a Rússia, com foco em sanções ao petróleo e ao gás, principais fontes de financiamento da guerra na Ucrânia.

A decisão foi tomada durante uma sessão da cúpula do grupo realizada em Evian, na França, com a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Segundo uma fonte diplomática francesa, os países do grupo concordaram em ampliar a pressão sobre Moscou por meio de novas medidas voltadas ao setor energético, considerado essencial para sustentar o esforço de guerra russo.

A iniciativa ocorre em meio à continuidade dos combates na Ucrânia e às dificuldades para avançar em negociações de paz entre Kiev e Moscou.

Países prometem reforçar apoio militar

Além das sanções, os líderes do G7 reafirmaram apoio à Ucrânia com o fornecimento de equipamentos de defesa.

De acordo com a fonte diplomática, os países pretendem ampliar a entrega de sistemas de defesa antiaérea e outros meios militares para fortalecer a capacidade de proteção do território ucraniano.

A reunião contou com a presença de Zelensky, que participou das discussões sobre a situação no conflito e os próximos passos do apoio internacional a Kiev.