G7 amplia pressão sobre Rússia com foco em petróleo e gás

Repórter
Publicado em 16 de junho de 2026 às 10h21.
Última atualização em 16 de junho de 2026 às 10h22.
Os líderes do G7 concordaram nesta terça-feira, 16, em aumentar a pressão econômica sobre a Rússia, com foco em sanções ao petróleo e ao gás, principais fontes de financiamento da guerra na Ucrânia.
A decisão foi tomada durante uma sessão da cúpula do grupo realizada em Evian, na França, com a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Segundo uma fonte diplomática francesa, os países do grupo concordaram em ampliar a pressão sobre Moscou por meio de novas medidas voltadas ao setor energético, considerado essencial para sustentar o esforço de guerra russo.
A iniciativa ocorre em meio à continuidade dos combates na Ucrânia e às dificuldades para avançar em negociações de paz entre Kiev e Moscou.
Além das sanções, os líderes do G7 reafirmaram apoio à Ucrânia com o fornecimento de equipamentos de defesa.
De acordo com a fonte diplomática, os países pretendem ampliar a entrega de sistemas de defesa antiaérea e outros meios militares para fortalecer a capacidade de proteção do território ucraniano.
A reunião contou com a presença de Zelensky, que participou das discussões sobre a situação no conflito e os próximos passos do apoio internacional a Kiev.