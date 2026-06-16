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G7 amplia pressão sobre Rússia com foco em petróleo e gás

Grupo concordou em ampliar sanções energéticas contra Moscou e fortalecer a defesa ucraniana

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 10h21.

Última atualização em 16 de junho de 2026 às 10h22.

Os líderes do G7 concordaram nesta terça-feira, 16, em aumentar a pressão econômica sobre a Rússia, com foco em sanções ao petróleo e ao gás, principais fontes de financiamento da guerra na Ucrânia.

A decisão foi tomada durante uma sessão da cúpula do grupo realizada em Evian, na França, com a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Segundo uma fonte diplomática francesa, os países do grupo concordaram em ampliar a pressão sobre Moscou por meio de novas medidas voltadas ao setor energético, considerado essencial para sustentar o esforço de guerra russo.

A iniciativa ocorre em meio à continuidade dos combates na Ucrânia e às dificuldades para avançar em negociações de paz entre Kiev e Moscou.

Países prometem reforçar apoio militar

Além das sanções, os líderes do G7 reafirmaram apoio à Ucrânia com o fornecimento de equipamentos de defesa.

De acordo com a fonte diplomática, os países pretendem ampliar a entrega de sistemas de defesa antiaérea e outros meios militares para fortalecer a capacidade de proteção do território ucraniano.

A reunião contou com a presença de Zelensky, que participou das discussões sobre a situação no conflito e os próximos passos do apoio internacional a Kiev.

Acompanhe tudo sobre:UcrâniaG7 – Grupo dos Sete

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