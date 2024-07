Qual o prêmio em dinheiro que Rayssa Leal recebeu pelo bronze em Paris 2024?

A jovem skatista Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze na final do skate street feminino, realizada neste domingo, 28, e receberá R$ 140 mil pela conquista. Aos 16 anos, Rayssa já havia levado a prata em Tóquio 2020 e agora adiciona mais uma medalha à sua carreira olímpica, conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A conquista de Rayssa não foi fácil. Ela teve um início instável na competição, errando as duas primeiras voltas e precisando de notas altas nas manobras para se recuperar. Rayssa conseguiu a maior nota do skate street olímpico até então, com 92,68, e avançou em sétimo lugar. Na final, ela ficou em quinto lugar na fase de voltas, com 71,66. Nas manobras, Rayssa se superou ao bater seu próprio recorde com 92,88 na segunda tentativa. Apesar de erros na primeira, terceira e quarta tentativas, ela conseguiu uma nota de 88,83 na última, garantindo o bronze.

Aumento nas premiações

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) estabeleceu um aumento significativo nas premiações para os medalhistas das Olimpíadas de Paris 2024. Comparado à edição anterior, as premiações aumentaram em 40%. Rayssa Leal, por exemplo, receberá R$ 140 mil pela medalha de bronze, enquanto na edição anterior o valor seria de R$ 100 mil.

A maior premiação individual oferecida pelo COB é de R$ 350 mil por uma medalha de ouro, um aumento em relação aos R$ 250 mil pagos nas Olimpíadas anteriores. Os atletas brasileiros devem receber um total de cerca de R$ 7,2 milhões em premiações pelos pódios alcançados nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, conforme as metas estabelecidas pelo COB de superar as 21 medalhas conquistadas em Tóquio.

O COB definiu três categorias para as premiações: provas individuais, equipes pequenas (de duplas até seis atletas) e modalidades com sete ou mais atletas. Os valores das premiações são os seguintes:

Grupo 1 (individual):

Ouro: R$ 350 mil

Prata: R$ 210 mil

Bronze: R$ 140 mil

Grupo 2 (equipes de 2 a 6 atletas):

Ouro: R$ 700 mil

Prata: R$ 420 mil

Bronze: R$ 280 mil

Grupo 3 (equipes a partir de 7 atletas):

Ouro: R$ 1,05 milhão

Prata: R$ 630 mil

Bronze: R$ 420 mil

Quem é Rayssa Leal?

Rayssa Leal, conhecida como "Fadinha", é uma das skatistas mais promissoras do Brasil. Nascida em 2008, ela rapidamente ganhou destaque no cenário do skate devido ao seu talento e carisma. Rayssa começou a praticar skate ainda criança e, aos 11 anos, já era uma sensação nas redes sociais, com vídeos de suas manobras se tornando virais.

Em Tóquio 2020, Rayssa fez sua estreia olímpica e conquistou a medalha de prata no skate street feminino, tornando-se a atleta brasileira mais jovem a subir ao pódio em uma Olimpíada. Seu estilo de skate, marcado pela leveza e precisão, lhe rendeu o apelido de "Fadinha".