Quando acabam as Olímpiadas 2024 de Paris? Veja data do encerramento

A cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está programada para o dia 11 de agosto de 2024, no Stade de France. Este evento marcará o fim de mais de duas semanas de competições intensas, celebrações e realizações atléticas. Como em todas as edições, o encerramento será um momento de emoção e festa, destacando-se pela sua grandiosidade e pelo tributo aos atletas que deram o seu melhor nos Jogos.

A cerimônia de encerramento, assim como a de abertura, será dirigida pelo renomado diretor artístico francês Thomas Jolly. O evento promete ser um espetáculo de proporções épicas, com uma produção intitulada "Records". O show contará com mais de cem artistas, incluindo acrobatas, dançarinos e músicos renomados, transformando o Stade de France em um enorme palco de celebração. A produção também incluirá efeitos visuais deslumbrantes, iluminação inovadora e performances aéreas, criando uma experiência imersiva para os espectadores. As informações são do site oficial do COI.

Elementos tradicionais

Apesar das inovações, a cerimônia de encerramento manterá os elementos tradicionais que são marca registrada dos Jogos Olímpicos. Haverá a parada das nações, onde os atletas desfilarão com suas bandeiras, simbolizando a unidade e o espírito olímpico. A entrega das medalhas do evento final, que será a maratona feminina, também ocorrerá durante a cerimônia. Além disso, haverá discursos oficiais e a simbólica extinção da chama olímpica, encerrando oficialmente os Jogos.

A cerimônia de encerramento é uma oportunidade para homenagear os atletas que se destacaram durante os Jogos. A produção de Thomas Jolly pretende proporcionar uma viagem no tempo, celebrando as origens dos Jogos Olímpicos, enquanto olha para o futuro, enfatizando a importância contínua do evento em promover a paz e a união global.

Transmissão

Os interessados em assistir à cerimônia de encerramento podem adquirir ingressos que variam entre €45 (R$ 271) e €1.600 (R$ 9,6 mil). Para aqueles que não podem estar presentes, a cerimônia será transmitida ao vivo por várias emissoras de televisão ao redor do mundo (no Brasil, os canais Globo e a CazéTV farão a transmissão), garantindo que milhões de espectadores possam participar desse momento especial. A cerimônia está programada para começar às 20h (14h horário do Brasil), logo após a conclusão da maratona feminina.