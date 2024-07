Quanto os atletas brasileiros ganham nas Olimpíadas?

A Olimpíada de Paris, que ocorrerá entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024, promete ser um evento memorável para os atletas brasileiros. Com 276 atletas classificados, o Brasil é um forte candidato a conquistar diversas medalhas em pelo menos nove modalidades. Um dos aspectos que chamam atenção é a premiação oferecida aos atletas que se destacarem na competição.

De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), houve um aumento significativo de 40% nos valores das premiações em relação aos Jogos de Tóquio 2020. Os valores estipulados para os medalhistas são os seguintes: Medalhistas de ouro: R$ 350 mil

Medalhistas de prata: R$ 210 mil

Medalhistas de bronze: R$ 140 mil

Para modalidades em grupo, que contam com dois a seis atletas, a premiação pode chegar a R$ 700 mil. Já para os esportes coletivos, com sete ou mais integrantes, o valor pode alcançar R$ 1,05 milhão. Esses valores refletem o compromisso do COB em incentivar e recompensar os esforços dos atletas brasileiros, garantindo que eles recebam um suporte financeiro adequado pelo seu desempenho.

Igualdade de bonificações

Essas premiações estão alinhadas com a Lei Geral do Esporte, que garante a igualdade nas bonificações para homens e mulheres em eventos financiados com recursos públicos. Este é um passo importante para a promoção da equidade de gênero no esporte, assegurando que todos os atletas recebam o mesmo reconhecimento financeiro por suas conquistas.

O Comitê Olímpico Internacional (COI), que organiza os Jogos Olímpicos, mantém a tradição de não oferecer premiações monetárias diretas aos atletas. Essa prática, estabelecida há 128 anos, tem como objetivo preservar a essência amadora do movimento olímpico. No entanto, entidades esportivas e patrocinadores costumam oferecer recompensas adicionais.

Por exemplo, a World Athletics anunciou pela primeira vez um prêmio de US$ 50 mil (cerca de R$ 273,3 mil) para os campeões olímpicos de atletismo. Além disso, é comum que patrocinadores e comitês nacionais recompensem seus atletas com bônus como viagens, automóveis e imóveis. Na Polônia, campeões olímpicos frequentemente recebem bens tangíveis além da medalha.

Para os atletas brasileiros, essas premiações representam não apenas um incentivo financeiro significativo, mas também um reconhecimento pelo trabalho árduo e dedicação ao esporte. As recompensas ajudam a garantir que os atletas possam se concentrar em seus treinamentos e competições, sabendo que suas conquistas serão devidamente valorizadas.

As premiações também se aplicam aos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, prometendo continuidade no apoio aos atletas brasileiros em eventos futuros. Esse suporte financeiro é crucial para o desenvolvimento do esporte no Brasil, incentivando jovens talentos a perseguirem carreiras esportivas e representarem o país no cenário internacional.