Corinthians x Coritiba: horário, onde assistir e prováveis escalações

Corinthians e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Como chega o Corinthians para o confronto

O Timão chega para o confronto vivendo um início consistente no Campeonato Brasileiro. Após quatro rodadas, a equipe soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota, campanha que mantém o time na terceira posição da tabela e ainda com possibilidade de alcançar a liderança dependendo dos resultados da rodada, já que está a apenas três pontos dos rivais Palmeiras e São Paulo.

Dorival Junior terá algumas dúvidas quanto ao time titular. O volante Allan treinou com limitações após sentir dores no ombro em uma queda durante atividade no CT Joaquim Grava, enquanto Matheus Pereira e Raniele seguem em fase de transição física e ainda não estão liberados para retornar aos jogos. No ataque, Yuri Alberto é dúvida para a partida, e o meia inglês Jesse Lingard ainda não teve o nome registrado no BID da CBF e, por isso, não está disponível para o duelo.

Como chega o Coritiba para o confronto

O Coritiba chega ao confronto tentando quebrar um tabu: o clube paranaense nunca venceu o Timão na Neo Química Arena, estádio inaugurado em 2014. São sete partidas em Itaquera e apenas 1 ponto conquistado pelo clube Coxa, sendo seis derrotas e apenas um empate. O clube paranaense ocupa a 12ª posição com 4 pontos e busca pontuar fora. O técnico Fernando Seabra ganha os retornos de Seba Gómez, Bruno Melo, Tiago Cóser e Keno. Tinga é dúvida, e os goleiros Pedro Morisco e Benassi seguem fora.

Onde assistir Corinthians x Coritiba ao vivo

Prováveis escalações

Corinthians (Técnico: Dorival Junior)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.

Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; Tinga (JP Chermont), Maicon, Jacy, Bruno Melo; Wallison, Vini Paulista, Seba Gómez; Lucas Ronier, Breno Lopes, Pedro Rocha (Keno).