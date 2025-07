Qual é o salário de Mbappé no Real Madrid?

O Real Madrid, no começo do chaveamento do Mundial de Clubes da Fifa de 2025, deu indícios de que poderia conquistar a taça. Mas o sonho caiu por terra nesta quarta-feira, 9, quando o time merengue perdeu por 4 a 0 para o Paris-Saint-German (PSG) — classificado para a final contra o Chelsea, que acontece nesse domingo, 13.

Se tivesse vencido os parisienses, o Real Madrid teria o jogador mais bem pago do campeonato na final: Kyllian Mbappé. O francês, que recentemente se transferiu para o time merengue, passará a receber um salário anual de aproximadamente US$ 90 milhões (cerca de R$ 522 milhões).

O valor coloca Mbappé como um dos maiores salários da competição, ficando apenas atrás de Messi, que lidera a lista com impressionantes US$ 135 milhões (R$ 720 milhões) no Inter Miami.

'Modelo' do PSG, agora no Real Madrid

Mbappé começou a carreira profissional no AS Monaco, e rapidamente se destacou pela velocidade, habilidade com a bola e capacidade de marcar gols. A ascensão foi meteórica: em 2017, com apenas 18 anos, foi fundamental para o título do Monaco na Ligue 1. Foi também o ano em que acabou se transferindo para o Paris Saint-Germain (PSG), inicialmente por empréstimo e depois de forma definitiva. A transferência, na época, foi uma das mais caras da história: € 180 milhões.

Desde a chegada ao PSG, Mbappé não parou de conquistar títulos. Ele ganhou múltiplos campeonatos franceses, foi artilheiro da Ligue 1 e brilhou em competições internacionais, como a Champions League — e foi um dos protagonistas do título do PSG da temporada 2024/2025. Foram, ao todo, sete temporadas na equipe parisiense, que resultaram em 15 títulos, 256 gols e 108 assistências em 208 jogos.

Após anos de rumores e especulações, o Real Madrid finalmente conseguiu contratar Mbappé em 2024, enquanto ele estava no PSG. O contrato com o time francês se encerrou ao fim da temporada 20233/2024, e o atacante já havia avisado que deixaria a equipe.

Veja abaixo a lista completa dos maiores salários no Mundial de Clubes de 2025

*O ranking foi feito pela Forbes