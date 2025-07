Kelly Key assume presidência do Kiala FC, time de futebol em Angola

A cantora Kelly Key revelou esta semana que se tornou presidente de um time de futebol em Angola. A cantora não comprou um clube de futebol já estabelecido, mas sim cofundou o Kiala FC em 2024, juntamente com seu marido, Mico Freitas.

O Kiala FC já conquistou títulos importantes nas categorias de base, como os campeonatos provinciais da Série B1 nas divisões Sub-17 e Sub-19 em 2025, demonstrando a eficácia do trabalho desenvolvido.

Investimento e compromisso social

Não há dados públicos específicos sobre o valor investido na criação e manutenção do Kiala FC, mas o projeto é reconhecido pelo seu impacto social e esportivo, com foco na formação integral dos jovens atletas e no desenvolvimento da comunidade local.

Parcerias estratégicas e crescimento do clube

Além disso, o clube firmou parcerias, como a recente colaboração com o Flamengo, o que reforça seu potencial de crescimento e valorização no cenário do futebol.

Essa aliança abre portas para intercâmbio técnico e oportunidades para os jogadores do Kiala FC, ampliando o alcance do projeto e fortalecendo a imagem do clube no cenário internacional.