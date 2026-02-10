Everton x Bournemouth: onde assistir e horário pela Premier League

Bournemouth: time chega à sua 5a rodada invicto e enfrenta o Everton nesta terça-feira (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11h25.
Everton e Bournemouth se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 16h30 (horário de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, pela 26ª rodada da Premier League 2025/26. Ambos os times se enfrentam após uma sequência de cinco vitórias.
O Everton ocupa a oitava posição, com 37 pontos, e perdeu apenas uma vez desde o Natal. O bom momento coincide com a fase positiva do atacante Thierno Barry, que marcou quatro gols nos últimos oito jogos, além do meia Kiernan Dewsbury-Hall, que também soma quatro gols no mesmo período.
Apesar da campanha consistente, o time comandado por David Moyes tem convivido com o azar: o Everton já acertou a trave 11 vezes nesta edição da Premier League.
Já o Bournemouth aparece em 11º lugar, com 34 pontos, e vive ascensão sob o comando de Andoni Iraola.
Um dos destaques recentes é o jovem brasileiro Rayan, de 18 anos, que se tornou o sul-americano mais jovem a participar de gols em seus dois primeiros jogos na liga.
A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ e pelo canal da ESPN Brasil no YouTube.