Conheça os jogadores mais valiosos de cada time da Eurocopa 2024

A Eurocopa 2024 está repleta de talentos excepcionais, destacando-se como um dos torneios de futebol mais aguardados do ano. Com equipes de toda a Europa competindo pelo título, cada seleção traz seu jogador mais valioso, aqueles que têm o potencial de fazer a diferença em campo e levar suas equipes à vitória.

Estes jogadores não só possuem altos valores de mercado, mas também desempenham papéis cruciais em suas equipes, seja pela sua habilidade técnica, capacidade de liderança ou impacto tático. Apresentamos uma análise detalhada dos jogadores mais valiosos de cada time participante da Eurocopa 2024, classificados em ordem decrescente de valor, desde o jogador menos valorizado até o mais valorizado. Prepare-se para conhecer os grandes destaques que prometem brilhar nesta edição do torneio.

Grupo A

Escócia - Scott McTominay (R$ 185 milhões)

Scott McTominay é o meio-campista do Manchester United e o jogador mais valioso da Escócia. Sua capacidade de contribuir tanto na defesa quanto no ataque o torna uma peça essencial para sua seleção.

Suíça - Manuel Akanji (R$ 260 milhões)

Manuel Akanji, zagueiro do Manchester City, é o jogador mais valioso da Suíça. Sua habilidade defensiva e liderança em campo são fundamentais para a equipe suíça.

Hungria - Dominik Szoboszlai (R$ 430 milhões)

Dominik Szoboszlai, meio-campista do RB Leipzig, é o principal destaque da Hungria. Conhecido por sua visão de jogo e precisão nos passes, Szoboszlai é uma promessa do futebol europeu.

Alemanha - Florian Wirtz (R$ 745 milhões)

Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, é uma das maiores promessas da Alemanha. Com apenas 20 anos, Wirtz já se destaca pela sua criatividade e habilidade em campo.

Grupo B

Albânia - Armando Broja (R$ 125 milhões)

Armando Broja, atacante do Chelsea, é o jogador mais valioso da Albânia. Sua velocidade e técnica são cruciais para o ataque da seleção albanesa.

Croácia - Josko Gvardiol (R$ 430 milhões)

Josko Gvardiol, zagueiro do RB Leipzig, é o destaque da Croácia. Sua solidez defensiva e capacidade de iniciar jogadas são indispensáveis para a equipe croata.

Itália - Nicolò Barella (R$ 460 milhões)

Nicolò Barella, meio-campista da Internazionale, é o jogador mais valioso da Itália. Sua energia e capacidade de controlar o meio-campo fazem dele um dos melhores jogadores italianos da atualidade.

Espanha - Rodri (R$ 685 milhões)

Rodri, do Manchester City, é o jogador mais valioso da Espanha. Sua visão de jogo e habilidade defensiva são fundamentais para a equipe espanhola.

Grupo C

Eslovênia - Benjamin Sesko (R$ 285 milhões)

Benjamin Sesko, atacante do RB Salzburg, é o principal nome da Eslovênia. Sua capacidade de marcar gols e criar oportunidades de ataque o torna um jogador-chave para sua seleção.

Dinamarca - Rasmus Højlund (R$ 370 milhões)

Rasmus Højlund, atacante do Atalanta, é o destaque da Dinamarca. Conhecido por sua força física e habilidade no ataque, Højlund é uma ameaça constante para os adversários.

Sérvia - Dušan Vlahović (R$ 370 milhões)

Dušan Vlahović, atacante da Juventus, é o jogador mais valioso da Sérvia. Sua precisão nas finalizações e presença de área são essenciais para o sucesso da equipe sérvia.

Inglaterra - Jude Bellingham (R$ 1,03 bilhão)

Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid, é o jogador mais valioso da Inglaterra e da Eurocopa. Com apenas 20 anos, Bellingham já se destaca como um dos melhores meio-campistas do mundo.

Grupo D

Áustria - Konrad Laimer (R$ 170 milhões)

Konrad Laimer, meio-campista do Bayern de Munique, é o jogador mais valioso da Áustria. Sua versatilidade e energia no meio-campo são vitais para a seleção austríaca.

Polônia - Jakub Kiwior (R$ 170 milhões)

Jakub Kiwior, zagueiro do Arsenal, é o destaque da Polônia. Sua solidez defensiva e capacidade de iniciar jogadas são cruciais para a equipe polonesa.

Holanda - Xavi Simons (R$ 460 milhões)

Xavi Simons, meio-campista do RB Leipzig, é o principal nome da Holanda. Sua criatividade e habilidade em campo o tornam uma peça-chave para a seleção holandesa.

França - Kylian Mbappé (R$ 1,03 bilhão)

Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, é o jogador mais valioso da França e, ao lado de Bellingham, o mais valioso da Eurocopa. Conhecido por sua velocidade e habilidade de finalização, Mbappé é uma estrela mundial.

Grupo E

Romênia - Radu Drăgușin (R$ 145 milhões)

Radu Drăgușin, zagueiro da Juventus, é o principal nome da Romênia. Sua capacidade defensiva e liderança em campo são essenciais para a seleção romena.

Eslováquia - David Hancko (R$ 200 milhões)

David Hancko, zagueiro do Feyenoord, é o destaque da Eslováquia. Sua solidez defensiva e habilidade de marcar gols em bolas paradas o tornam um jogador valioso para a equipe eslovaca.

Ucrânia - Oleksandr Zinchenko (R$ 220 milhões)

Oleksandr Zinchenko, lateral-esquerdo do Arsenal, é o jogador mais valioso da Ucrânia. Sua versatilidade e capacidade de atuar em várias posições são fundamentais para a seleção ucraniana.

Bélgica - Jérémy Doku (R$ 370 milhões)

Jérémy Doku, atacante do Rennes, é o principal nome da Bélgica. Sua velocidade e habilidade no drible o tornam uma ameaça constante para as defesas adversárias.

Grupo F

República Tcheca - Jakub Kiwior (R$ 170 milhões)

Jakub Kiwior, que também joga pela Polônia, é o destaque da República Tcheca. Sua presença defensiva é crucial para a equipe.

Turquia - Hakan Çalhanoğlu (R$ 260 milhões)

Hakan Çalhanoğlu, meio-campista da Internazionale, é o jogador mais valioso da Turquia. Sua habilidade em cobranças de falta e visão de jogo são fundamentais para a equipe turca.

Geórgia - Khvicha Kvaratskhelia (R$ 460 milhões)

Khvicha Kvaratskhelia, atacante do Napoli, é o principal nome da Geórgia. Sua capacidade de driblar e criar oportunidades de gol o tornam um jogador-chave para sua seleção.

Portugal - Rafael Leão (R$ 515 milhões)

Rafael Leão, atacante do AC Milan, é o jogador mais valioso de Portugal. Sua velocidade e habilidade de finalização o tornam uma peça indispensável para a equipe portuguesa.

A Eurocopa 2024 promete ser um espetáculo com alguns dos maiores talentos do futebol mundial em ação. Estes jogadores não são apenas valiosos financeiramente, mas também essenciais para o sucesso de suas respectivas seleções. A decisão da Eurocopa será em 14 de julho, em Berlim.