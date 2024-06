O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira, 3, a contratação do atacante Kylian Mbappé. O jogador francês assinou com o atual campeão da Champions League por cinco temporadas.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a negociação foi realizada em fevereiro. Mbappé não renovou seu contrato com o PSG, que expirou neste semestre, e manteve segredo sobre seu novo clube até o anúncio oficial. Em seu vídeo de despedida, o atacante não revelou seu destino.

A chegada de Mbappé promete aumentar a concorrência no ataque do Real Madrid, que já conta com Vinicius Jr. e Rodrygo, além da futura integração de Endrick e do próprio Mbappé a partir de julho.

Atualmente, Mbappé está com a seleção francesa para a disputa da Eurocopa, que acontece entre 14 de junho e 14 de julho, e se apresentará ao Real Madrid após o torneio. A data para o início no novo clube ainda não foi confirmada.

Quanto será o salário de Mbappé no Real Madrid?

De acordo com informações da Sky Sports, com o contrato de cinco anos, Mbappé vai receber mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 569 milhões, na cotação atual) em bônus pelo vínculo de contrato. Já o salário seria de 30 milhões de euros (R$ 171 milhões) por ano.

O salário do jogador francês supera, por exemplo, o do brasileiro Vini Jr., do Real Madrid. O atacante do time espanhol recebe um salário bruto de 20,83 milhões de euros (equivalente a R$ 118,6 milhões) por temporada. Nesse caso, a remuneração mensal seria de R$ 9,9 milhões na cotação atual. Vini Jr. também tem direito a um bônus anual de até 4,17 milhões de euros (R$ 23 milhões), mas esse valor é pago caso eles cumpram metas previstas no contrato, segundo o site Capology.

Atualmente no Al-Hilal, Neymar Jr. recebe anualmente o salário de 80 milhões de euros (R$ 430 milhões, na cotação atual), de acordo com a Forbes.