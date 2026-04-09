Botafogo x Caracas: horário, onde assistir e prováveis escalações

A partida marcará a estreia do técnico Framclim Carvalho no comando do Botafogo ((Foto de Gualter Fatia/Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 9 de abril de 2026 às 05h55.
Botafogo x Caracas se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 19h, no horário de Brasília, no Estádio Nilton Santos.
A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Após a queda na Pré-Libertadores, o Botafogo jogará a Sul-Americana em 2026.
A equipe, campeã da Libertadores em 2024, busca mais um título, mas antes precisará buscar uma consistência, algo que ainda não ocorreu na temporada.
Os altos e baixos levaram à demissão do técnico Martin Anselmi e à contratação de Framclim Carvalho. Inclusive, o duelo contra o Caracas marca a estreia do treinador no comando da equipe carioca.
No último jogo, o Botafogo venceu o clássico contra o Vasco por 2 a 1 e chega embalado para a estreia na Sul-Americana.
Já o Caracas é uma das equipes mais tradicionais da Venezuela e buscará mais um feito nesta Sul-Americana: vencer mais um time brasileiro. Em todos os torneios continentais que disputou, venceu apenas uma equipe do Brasil.
Na ocasião, triunfou sobre o Grêmio por 2 a 1, pela Libertadores 2013.
No torneio local, o Caracas está fora da zona de classificação para o quadrangular da Apertura após uma sequência de sete jogos sem vencer no início da temporada. No último jogo, venceu o Metropolitanos por 1 a 0.
O duelo entre Botafogo x Caracas será transmitido pela ESPN e Disney+. A partida está marcada para as 19h desta quinta-feira.
Raul; Vitinho, Alexander Barboza, Nahuel Ferraresi, Alex Telles; Danilo, Allan, Edenilson; Matheus Martins, Arthur Cabral, Júnior Santos.
F. Benítez; E. Fereira, J. Quintero, La Mantia, Yendis; Gudiño, Wilfred Correa, Hernández, Michael Covea; Lucciano Reinoso e Sebastian González.