Botafogo x Caracas: horário, onde assistir e prováveis escalações

Botafogo busca consistência na temporada e terá apoio de sua torcida para buscar a primeira vitória na Sul-Americana

A partida marcará a estreia do técnico Framclim Carvalho no comando do Botafogo ((Foto de Gualter Fatia/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 05h55.

Botafogo x Caracas se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 19h, no horário de Brasília, no Estádio Nilton Santos.

A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Como chega o Botafogo para o confronto

Após a queda na Pré-Libertadores, o Botafogo jogará a Sul-Americana em 2026.

A equipe, campeã da Libertadores em 2024, busca mais um título, mas antes precisará buscar uma consistência, algo que ainda não ocorreu na temporada.

Os altos e baixos levaram à demissão do técnico Martin Anselmi e à contratação de Framclim Carvalho. Inclusive, o duelo contra o Caracas marca a estreia do treinador no comando da equipe carioca.

No último jogo, o Botafogo venceu o clássico contra o Vasco por 2 a 1 e chega embalado para a estreia na Sul-Americana.

Como chega o Caracas para o confronto

Já o Caracas é uma das equipes mais tradicionais da Venezuela e buscará mais um feito nesta Sul-Americana: vencer mais um time brasileiro. Em todos os torneios continentais que disputou, venceu apenas uma equipe do Brasil.

Na ocasião, triunfou sobre o Grêmio por 2 a 1, pela Libertadores 2013.

No torneio local, o Caracas está fora da zona de classificação para o quadrangular da Apertura após uma sequência de sete jogos sem vencer no início da temporada. No último jogo, venceu o Metropolitanos por 1 a 0.

Onde assistir a Botafogo x Caracas

O duelo entre Botafogo x Caracas será transmitido pela ESPN e Disney+. A partida está marcada para as 19h desta quinta-feira.

Prováveis escalações

Botafogo (Técnico: Framclim Carvalho)

Raul; Vitinho, Alexander Barboza, Nahuel Ferraresi, Alex Telles; Danilo, Allan, Edenilson; Matheus Martins, Arthur Cabral, Júnior Santos.

Caracas (Técnico: Fernando Aristeguieta)

F. Benítez; E. Fereira, J. Quintero, La Mantia, Yendis; Gudiño, Wilfred Correa, Hernández, Michael Covea; Lucciano Reinoso e Sebastian González.

Mais de Esporte

Carabobo x Bragantino: horário, onde assistir e prováveis escalações

João Fonseca x Berrettini: horário e onde assistir ao Masters 1000 de Monte Carlo

Aos 100 anos, Mirassol estreia na Libertadores e faz seu 1º jogo internacional

Clubes se reúnem para discutir criação de liga única no Brasil

Mais na Exame

Mercados

Varejo no Brasil, inflação nos EUA e petróleo no radar: o que move os mercados

Inteligência Artificial

⁠Gente ou robô? O que é AI swap, fenômeno que troca pessoas por inteligência artificial

Mercado Imobiliário

O que falta para o Bradesco entrar no Minha Casa Minha Vida?

Economia

Em 1º turno, Câmara aprova PEC que estabelece gasto mínimo para assistência social