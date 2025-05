Puerto Cabello x Vasco: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa Sul-Americana

O Puerto Cabello e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 7 de maio, às 19h, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Vasco, buscando recuperar seu lugar entre as grandes equipes do continente, entra em campo com a missão de conquistar uma vitória importante fora de casa. Já o Puerto Cabello tentará surpreender e dar o seu máximo diante da torcida venezuelana. A partida promete ser cheia de emoção, com ambos os times lutando pela classificação.

