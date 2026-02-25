Coritiba x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Coritiba x São Paulo: veja onde assistir ao jogo ao vivo nesta quarta-feira, 25 (Ricardo Moreira/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11h15.
Coritiba e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
A partida será disputada no Couto Pereira, em Curitiba (PR), e coloca frente a frente duas equipes que vivem boa sequência na temporada.
O Coritiba abre a rodada na 10ª colocação, com quatro pontos, enquanto o São Paulo inicia como um dos líderes do Brasileirão, com sete pontos.
O jogo terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Video.
O Coritiba foi eliminado pelo Operário-PR na semifinal do Campeonato Paranaense após empate no tempo normal e derrota nos pênaltis. No entanto, o Coxa não perde no tempo regulamentar desde 28 de janeiro, quando foi superado por 1 a 0 pelo Bragantino, na estreia da Série A. Desde então, são seis partidas, com três vitórias e três empates.
O técnico Fernando Seabra tem como principal dúvida o zagueiro Tiago Cóser, que se recupera de fadiga muscular na coxa direita. Caso não atue, Thiago Santos e Jacy são as alternativas.
O São Paulo, comandado por Hernán Crespo, vive sua maior sequência invicta desde o retorno do treinador: sete jogos sem derrota. A equipe disputa a semifinal do Campeonato Paulista no fim de semana e pode ir a campo com formação mista para preservar atletas.
Alan Franco, suspenso no estadual, deve começar como titular. Já Cauly pode iniciar sua primeira partida pelo clube após estrear contra o Red Bull Bragantino.
Coritiba - Técnico: Fernando Seabra
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Lavega e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
São Paulo - Técnico: Hernán Crespo
Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda (Ferraresi) e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio (Ferreirinha) e Cauly; Tapia e Calleri.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)
Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)
Quarto árbitro: Deborah Cecília Cruz Correia (PE)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
AVAR: Antônio Adriano de Oliveira (MA)
AVAR2: Marcelo de Lima Henrique (CE)