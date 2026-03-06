Esporte

Bayern de Munique x Mönchengladbach: onde assistir, horário e prováveis escalações

Líder do Alemão, Bayern joga na Allianz Arena para manter vantagem no topo; Gladbach tenta pontuar fora e ganhar distância da zona de risco

Bayern de Monique: os Bávaros buscam ampliar distancia na liderança (Rene Nijhuis/Getty Images)

Bayern de Monique: os Bávaros buscam ampliar distancia na liderança (Rene Nijhuis/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 6 de março de 2026 às 13h52.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Bayern de Munique recebe o Borussia Mönchengladbach nesta sexta feira, 6, às 16h30 (de Brasília) na Allianz Arena, pela 25ª rodada da Bundesliga.

Como chega o Bayern de Munique para o confronto

O Bayern de Munique chega com o cenário mais favorável da rodada. O time de Vincent Kompany lidera a Bundesliga com 63 pontos, vem de cinco vitórias consecutivas e abriu 11 pontos de vantagem para o Borussia Dortmund, segundo colocado.

A principal dúvida é no ataque: Harry Kane deve desfalcar a equipe por uma lesão na panturrilha, segundo declaração do treinador.

Como chega o Borussia Mönchengladbach para o confronto

O Borussia Mönchengladbach entra no duelo tentando estabilizar a campanha. A equipe ocupa o 12º lugar, com 25 pontos, e oscila ao longo da temporada, o que mantém o time atento ao bloco de baixo da tabela.

O retrospecto do Gladbach reforça a irregularidade, com seis vitórias, sete empates e 11 derrotas, e o confronto contra o líder aparece como uma chance de pontuar para ganhar margem e se manter longe da zona de rebaixamento.

Onde assistir a Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach ao vivo?

A partida terá transmissão no SporTV, além de opção no Canal no YouTube GOAT e no OneFootball.

Que horas assistir a Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach hoje?

O jogo é às 16h30 (de Brasília).

Prováveis escalações

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanišić; Kimmich e Pavlović; Olise, Gnabry e Díaz.

Borussia Mönchengladbach (Técnico: Eugen Polanski)
Nicolas; Sander, Elvedi e Diks; Scally, Reitz, Stöger e Castrop; Honorat, Mohya e Tabaković.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

PSG x Mônaco: onde assistir, horário e prováveis escalações

Celta x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

CrossFit busca novo CEO após saída de Don Faul

Wolverhampton x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Mais na Exame

Inteligência Artificial

ChatGPT 5.2 já está entre nós — e aqui estão as tarefas em que ele se destacou

Mercados

Petrobras sobe 6% no Brasil e nos EUA com balanço e petróleo em alta

ESG

Novo luxo não é trocar de endereço: brasileiros transformam a casa em um ativo de longevidade

Um conteúdo Bússola

Como instituições financeiras podem entender melhor seu consumidor