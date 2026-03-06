Bayern de Munique x Mönchengladbach: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bayern de Monique: os Bávaros buscam ampliar distancia na liderança (Rene Nijhuis/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 6 de março de 2026 às 13h52.
O Bayern de Munique recebe o Borussia Mönchengladbach nesta sexta feira, 6, às 16h30 (de Brasília) na Allianz Arena, pela 25ª rodada da Bundesliga.
O Bayern de Munique chega com o cenário mais favorável da rodada. O time de Vincent Kompany lidera a Bundesliga com 63 pontos, vem de cinco vitórias consecutivas e abriu 11 pontos de vantagem para o Borussia Dortmund, segundo colocado.
A principal dúvida é no ataque: Harry Kane deve desfalcar a equipe por uma lesão na panturrilha, segundo declaração do treinador.
O Borussia Mönchengladbach entra no duelo tentando estabilizar a campanha. A equipe ocupa o 12º lugar, com 25 pontos, e oscila ao longo da temporada, o que mantém o time atento ao bloco de baixo da tabela.
O retrospecto do Gladbach reforça a irregularidade, com seis vitórias, sete empates e 11 derrotas, e o confronto contra o líder aparece como uma chance de pontuar para ganhar margem e se manter longe da zona de rebaixamento.
A partida terá transmissão no SporTV, além de opção no Canal no YouTube GOAT e no OneFootball.
O jogo é às 16h30 (de Brasília).
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanišić; Kimmich e Pavlović; Olise, Gnabry e Díaz.
Borussia Mönchengladbach (Técnico: Eugen Polanski)
Nicolas; Sander, Elvedi e Diks; Scally, Reitz, Stöger e Castrop; Honorat, Mohya e Tabaković.