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Lula recebe presidente da Bolívia em visita de Estado no Palácio do Planalto

Eleito em 2025, líder boliviano busca reforçar cooperação econômica e energética com o Brasil

Lula recebe Rodrigo Paz em visita de Estado para discutir cooperação econômica e energética. (LUIS GANDARILLAS/AFP)

Lula recebe Rodrigo Paz em visita de Estado para discutir cooperação econômica e energética. (LUIS GANDARILLAS/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 16 de março de 2026 às 09h28.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta segunda-feira, 16, o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz Pereira, no Palácio do Planalto, em Brasília.

O líder boliviano, eleito em novembro de 2025, realiza uma visita de Estado ao Brasil a convite do governo brasileiro.

A agenda ocorre dias após Lula cancelar sua viagem à posse do presidente do Chile, José Antonio Kast. Na ocasião, o Brasil foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Paz, que venceu as eleições bolivianas com um discurso de direita, participou da cerimônia de posse do chileno.

A vitória de Rodrigo Paz Pereira nas eleições na Bolívia encerrou cerca de duas décadas de predominância de partidos de esquerda e centro-esquerda no país.

Filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, que governou a Bolívia entre 1989 e 1993, ele venceu o segundo turno contra o também ex-presidente Jorge Quiroga, que esteve à frente do país entre 2001 e 2002.

*Com O Globo

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