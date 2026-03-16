Lula recebe presidente da Bolívia em visita de Estado no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta segunda-feira, 16, o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz Pereira, no Palácio do Planalto, em Brasília.

O líder boliviano, eleito em novembro de 2025, realiza uma visita de Estado ao Brasil a convite do governo brasileiro.

A agenda ocorre dias após Lula cancelar sua viagem à posse do presidente do Chile, José Antonio Kast. Na ocasião, o Brasil foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Paz, que venceu as eleições bolivianas com um discurso de direita, participou da cerimônia de posse do chileno.

A vitória de Rodrigo Paz Pereira nas eleições na Bolívia encerrou cerca de duas décadas de predominância de partidos de esquerda e centro-esquerda no país.

Filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, que governou a Bolívia entre 1989 e 1993, ele venceu o segundo turno contra o também ex-presidente Jorge Quiroga, que esteve à frente do país entre 2001 e 2002.

*Com O Globo