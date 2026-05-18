Brasileiros acompanharão a Copa, mas o humor do torcedor é de desconfiança, diz AtlasIntel

A pesquisa da AtlasIntel mostra que os brasileiros pretendem acompanhar a Copa do Mundo de 2026, mas demonstram desconfiança em relação à Seleção Brasileira.

Levantamento aponta que 65,2% dos entrevistados afirmam que assistirão ao torneio, enquanto apenas 14,9% dizem estar animados ou muito animados com a competição. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 14, pela empresa de análise de dados AtlasIntel.

Segundo a pesquisa, 32,1% dos entrevistados declararam não ter nenhum entusiasmo pela competição, enquanto 17,7% afirmaram estar pouco animados. Outros 35,3% disseram se sentir indiferentes em relação ao torneio. Mesmo com o cenário de apatia, 80,9% dos brasileiros sabem quando a Copa do Mundo acontecerá.

Entre os brasileiros que pretendem acompanhar a competição, 42,3% afirmaram que assistirão aos jogos da Seleção Brasileira e também a partidas de outras seleções. Outros 31,6% disseram que acompanharão exclusivamente os jogos do Brasil. Já entre os que não pretendem assistir ao torneio, 59% citaram a falta de interesse na seleção nacional como principal motivo.

Apesar do desinteresse declarado por parte dos entrevistados, o apoio à Seleção Brasileira segue majoritário. A pesquisa mostra que 85,8% dos brasileiros afirmam que torcerão pelo Brasil durante a Copa do Mundo de 2026. Entre os 14,2% que escolheram outras seleções, a Argentina aparece na liderança, com 38,1% das preferências, seguida por Coreia do Sul, com 15,7%, e Portugal, com 9%. Alemanha e Espanha registraram 4,5% cada, enquanto Estados Unidos e França tiveram 3,7%.

França lidera favoritismo e Neymar divide Opiniões

Ao serem questionados sobre qual seleção deve conquistar o título mundial, independentemente da torcida, os entrevistados apontaram a França como principal favorita, com 35,8% das respostas. O Brasil aparece em segundo lugar, com 29,7%, seguido por Espanha, com 9,8%, Alemanha, com 8,6%, e Argentina, com 7,3%.

O levantamento também avaliou a percepção sobre uma possível convocação de Neymar. Os dados mostram divisão entre os entrevistados: 50,3% afirmaram que o atacante não deveria ser chamado para a seleção, enquanto 42% defenderam sua presença. Outros 7,7% disseram não saber opinar.

Entre os jogadores mais reconhecidos da última convocação da seleção, Vinicius Jr. aparece na liderança, com 83,9% de reconhecimento, seguido por Casemiro, com 81%, e Endrick, com 68,8%. Marquinhos registrou 66% e Raphinha, 63%. Na outra ponta, Roger Ibañez foi reconhecido por 9% dos entrevistados, enquanto Kaiki teve 9,6%.

A pesquisa ouviu 964 pessoas em todo o país entre os dias 28 de abril e 8 de maio de 2026. O levantamento utilizou recrutamento digital aleatório, metodologia chamada pela AtlasIntel de Atlas RDR. A margem de erro varia entre 3 e 4 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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