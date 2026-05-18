Esporte

Brasileiros acompanharão a Copa, mas o humor do torcedor é de desconfiança, diz AtlasIntel

65,2% dos entrevistados afirmam que assistirão ao torneio, enquanto apenas 14,9% dizem estar animados para os jogos

Copa do Mundo: clima de desconfiança atinge a maioria dos torcedores (EXAME/Ilustração por IA/Divulgação)

Copa do Mundo: clima de desconfiança atinge a maioria dos torcedores (EXAME/Ilustração por IA/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 06h00.

Última atualização em 18 de maio de 2026 às 06h49.

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A pesquisa da AtlasIntel mostra que os brasileiros pretendem acompanhar a Copa do Mundo de 2026, mas demonstram desconfiança em relação à Seleção Brasileira.

Levantamento aponta que 65,2% dos entrevistados afirmam que assistirão ao torneio, enquanto apenas 14,9% dizem estar animados ou muito animados com a competição. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 14, pela empresa de análise de dados AtlasIntel.

Segundo a pesquisa, 32,1% dos entrevistados declararam não ter nenhum entusiasmo pela competição, enquanto 17,7% afirmaram estar pouco animados. Outros 35,3% disseram se sentir indiferentes em relação ao torneio. Mesmo com o cenário de apatia, 80,9% dos brasileiros sabem quando a Copa do Mundo acontecerá.

Entre os brasileiros que pretendem acompanhar a competição, 42,3% afirmaram que assistirão aos jogos da Seleção Brasileira e também a partidas de outras seleções. Outros 31,6% disseram que acompanharão exclusivamente os jogos do Brasil. Já entre os que não pretendem assistir ao torneio, 59% citaram a falta de interesse na seleção nacional como principal motivo.

Apesar do desinteresse declarado por parte dos entrevistados, o apoio à Seleção Brasileira segue majoritário. A pesquisa mostra que 85,8% dos brasileiros afirmam que torcerão pelo Brasil durante a Copa do Mundo de 2026. Entre os 14,2% que escolheram outras seleções, a Argentina aparece na liderança, com 38,1% das preferências, seguida por Coreia do Sul, com 15,7%, e Portugal, com 9%. Alemanha e Espanha registraram 4,5% cada, enquanto Estados Unidos e França tiveram 3,7%.

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França lidera favoritismo e Neymar divide Opiniões

Ao serem questionados sobre qual seleção deve conquistar o título mundial, independentemente da torcida, os entrevistados apontaram a França como principal favorita, com 35,8% das respostas. O Brasil aparece em segundo lugar, com 29,7%, seguido por Espanha, com 9,8%, Alemanha, com 8,6%, e Argentina, com 7,3%.

O levantamento também avaliou a percepção sobre uma possível convocação de Neymar. Os dados mostram divisão entre os entrevistados: 50,3% afirmaram que o atacante não deveria ser chamado para a seleção, enquanto 42% defenderam sua presença. Outros 7,7% disseram não saber opinar.

Entre os jogadores mais reconhecidos da última convocação da seleção, Vinicius Jr. aparece na liderança, com 83,9% de reconhecimento, seguido por Casemiro, com 81%, e Endrick, com 68,8%. Marquinhos registrou 66% e Raphinha, 63%. Na outra ponta, Roger Ibañez foi reconhecido por 9% dos entrevistados, enquanto Kaiki teve 9,6%.

A pesquisa ouviu 964 pessoas em todo o país entre os dias 28 de abril e 8 de maio de 2026. O levantamento utilizou recrutamento digital aleatório, metodologia chamada pela AtlasIntel de Atlas RDR. A margem de erro varia entre 3 e 4 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

Veja o calendário completo da Copa do Mundo

Grupo C
🇧🇷 Jogos do Brasil
13 jun · Sáb · 19h🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 MarrocosNova York / NJ
19 jun · Sex · 22h🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 HaitiFiladélfia
24 jun · Qua · 19h🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇧🇷 BrasilMiami
Calendário por fase
Fase de grupos11 a 27 de junho48 jogos
32-avos de final28 jun a 3 de julho16 jogos
Oitavas de final4 a 7 de julho8 jogos
Quartas de final9 a 11 de julho4 jogos
Semifinais14 e 15 de julho · Dallas2 jogos
3º lugar18 de julho · 18h · MiamiHard Rock Stadium
🏆 Final19 de julho · 16h · Nova JerseyMetLife Stadium
Os 12 grupos
Grupo A🇲🇽 México · 🇿🇦 África do Sul · 🇰🇷 Coreia do Sul · 🇨🇿 Rep. Tcheca
Grupo B🇨🇦 Canadá · 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina · 🇶🇦 Catar · 🇨🇭 Suíça
Grupo C🇧🇷 Brasil · 🇲🇦 Marrocos · 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia · 🇭🇹 Haiti
Grupo D🇺🇸 Estados Unidos · 🇵🇾 Paraguai · 🇦🇺 Austrália · 🇹🇷 Turquia
Grupo E🇩🇪 Alemanha · 🇨🇮 Costa do Marfim · 🇪🇨 Equador · 🇨🇼 Curaçao
Grupo F🇳🇱 Países Baixos · 🇯🇵 Japão · 🇸🇪 Suécia · 🇹🇳 Tunísia
Grupo G🇧🇪 Bélgica · 🇪🇬 Egito · 🇮🇷 Irã · 🇳🇿 Nova Zelândia
Grupo H🇪🇸 Espanha · 🇸🇦 Arábia Saudita · 🇺🇾 Uruguai · 🇨🇻 Cabo Verde
Grupo I🇫🇷 França · 🇸🇳 Senegal · 🇮🇶 Iraque · 🇳🇴 Noruega
Grupo J🇦🇷 Argentina · 🇩🇿 Argélia · 🇦🇹 Áustria · 🇯🇴 Jordânia
Grupo K🇵🇹 Portugal · 🇨🇩 RD Congo · 🇺🇿 Uzbequistão · 🇨🇴 Colômbia
Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra · 🇭🇷 Croácia · 🇬🇭 Gana · 🇵🇦 Panamá
Calendário completo — Fase de grupos
Horários de Brasília · Jogos do Brasil em destaque
Qui, 11 de junho — Abertura
16h · Grupo A🇲🇽 México x 🇿🇦 África do SulCidade do México
23h · Grupo A🇰🇷 Coreia do Sul x 🇨🇿 TchéquiaGuadalajara
Sex, 12 de junho
16h · Grupo B🇨🇦 Canadá x 🇧🇦 Bósnia-HerzegovinaToronto
22h · Grupo D🇺🇸 Estados Unidos x 🇵🇾 ParaguaiLos Angeles
🇧🇷 Sáb, 13 de junho — Brasil estreia
1h · Grupo D🇦🇺 Austrália x 🇹🇷 TurquiaVancouver
16h · Grupo B🇶🇦 Catar x 🇨🇭 SuíçaSão Francisco
19h · Grupo C🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 MarrocosNova York / NJ
22h · Grupo C🇭🇹 Haiti x 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 EscóciaBoston
Dom, 14 de junho
14h · Grupo E🇩🇪 Alemanha x 🇨🇼 CuraçaoHouston
17h · Grupo F🇳🇱 Países Baixos x 🇯🇵 JapãoDallas
20h · Grupo E🇨🇮 Costa do Marfim x 🇪🇨 EquadorFiladélfia
23h · Grupo F🇸🇪 Suécia x 🇹🇳 TunísiaMonterrey
Seg, 15 de junho
13h · Grupo H🇪🇸 Espanha x 🇨🇻 Cabo VerdeAtlanta
16h · Grupo G🇧🇪 Bélgica x 🇪🇬 EgitoSeattle
19h · Grupo H🇸🇦 Arábia Saudita x 🇺🇾 UruguaiMiami
22h · Grupo G🇮🇷 Irã x 🇳🇿 Nova ZelândiaLos Angeles
Ter, 16 de junho
1h · Grupo J🇦🇹 Áustria x 🇯🇴 JordâniaSão Francisco
16h · Grupo I🇫🇷 França x 🇸🇳 SenegalNova York
19h · Grupo I🇮🇶 Iraque x 🇳🇴 NoruegaBoston
22h · Grupo J🇦🇷 Argentina x 🇩🇿 ArgéliaKansas City
Qua, 17 de junho
14h · Grupo K🇵🇹 Portugal x 🇨🇩 RD CongoHouston
17h · Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra x 🇭🇷 CroáciaDallas
20h · Grupo L🇬🇭 Gana x 🇵🇦 PanamáToronto
23h · Grupo K🇺🇿 Uzbequistão x 🇨🇴 ColômbiaCidade do México
Qui, 18 de junho
13h · Grupo A🇨🇿 Tchéquia x 🇿🇦 África do SulAtlanta
16h · Grupo B🇨🇭 Suíça x 🇧🇦 Bósnia-HerzegovinaLos Angeles
19h · Grupo B🇨🇦 Canadá x 🇶🇦 CatarVancouver
22h · Grupo A🇲🇽 México x 🇰🇷 Coreia do SulGuadalajara
🇧🇷 Sex, 19 de junho — Brasil joga
1h · Grupo D🇹🇷 Turquia x 🇵🇾 ParaguaiSão Francisco
16h · Grupo D🇺🇸 Estados Unidos x 🇦🇺 AustráliaSeattle
19h · Grupo C🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇲🇦 MarrocosBoston
22h · Grupo C🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 HaitiFiladélfia
Sáb, 20 de junho
1h · Grupo F🇹🇳 Tunísia x 🇯🇵 JapãoMonterrey
14h · Grupo F🇳🇱 Países Baixos x 🇸🇪 SuéciaHouston
17h · Grupo E🇩🇪 Alemanha x 🇨🇮 Costa do MarfimToronto
21h · Grupo E🇪🇨 Equador x 🇨🇼 CuraçaoKansas City
Dom, 21 de junho
13h · Grupo H🇪🇸 Espanha x 🇸🇦 Arábia SauditaAtlanta
16h · Grupo G🇧🇪 Bélgica x 🇮🇷 IrãLos Angeles
19h · Grupo H🇺🇾 Uruguai x 🇨🇻 Cabo VerdeMiami
22h · Grupo G🇳🇿 Nova Zelândia x 🇪🇬 EgitoVancouver
Seg, 22 de junho
0h · Grupo J🇯🇴 Jordânia x 🇩🇿 ArgéliaSão Francisco
14h · Grupo J🇦🇷 Argentina x 🇦🇹 ÁustriaDallas
18h · Grupo I🇫🇷 França x 🇮🇶 IraqueFiladélfia
21h · Grupo I🇳🇴 Noruega x 🇸🇳 SenegalNova York
Ter, 23 de junho
14h · Grupo K🇵🇹 Portugal x 🇺🇿 UzbequistãoHouston
17h · Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra x 🇬🇭 GanaBoston
20h · Grupo L🇵🇦 Panamá x 🇭🇷 CroáciaToronto
23h · Grupo K🇨🇴 Colômbia x 🇨🇩 RD CongoGuadalajara
🇧🇷 Qua, 24 de junho — Brasil joga (3ª rodada)
16h · Grupo B🇨🇭 Suíça x 🇨🇦 CanadáVancouver
16h · Grupo B🇧🇦 Bósnia-Herzegovina x 🇶🇦 CatarSeattle
19h · Grupo C🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇧🇷 BrasilMiami
19h · Grupo C🇲🇦 Marrocos x 🇭🇹 HaitiAtlanta
22h · Grupo A🇨🇿 Tchéquia x 🇲🇽 MéxicoCidade do México
22h · Grupo A🇿🇦 África do Sul x 🇰🇷 Coreia do SulMonterrey
Qui, 25 de junho
17h · Grupo E🇨🇼 Curaçao x 🇨🇮 Costa do MarfimFiladélfia
17h · Grupo E🇪🇨 Equador x 🇩🇪 AlemanhaNova York
20h · Grupo F🇯🇵 Japão x 🇸🇪 SuéciaDallas
20h · Grupo F🇹🇳 Tunísia x 🇳🇱 Países BaixosKansas City
23h · Grupo D🇹🇷 Turquia x 🇺🇸 Estados UnidosLos Angeles
23h · Grupo D🇵🇾 Paraguai x 🇦🇺 AustráliaSão Francisco
Sex, 26 de junho
16h · Grupo I🇳🇴 Noruega x 🇫🇷 FrançaBoston
16h · Grupo I🇸🇳 Senegal x 🇮🇶 IraqueToronto
21h · Grupo H🇨🇻 Cabo Verde x 🇸🇦 Arábia SauditaHouston
21h · Grupo H🇺🇾 Uruguai x 🇪🇸 EspanhaGuadalajara
Sáb, 27 de junho — Última rodada
0h · Grupo G🇪🇬 Egito x 🇮🇷 IrãSeattle
0h · Grupo G🇳🇿 Nova Zelândia x 🇧🇪 BélgicaVancouver
18h · Grupo L🇵🇦 Panamá x 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 InglaterraNova York
18h · Grupo L🇭🇷 Croácia x 🇬🇭 GanaFiladélfia
20h30 · Grupo K🇨🇴 Colômbia x 🇵🇹 PortugalMiami
20h30 · Grupo K🇨🇩 RD Congo x 🇺🇿 UzbequistãoAtlanta
23h · Grupo J🇩🇿 Argélia x 🇦🇹 ÁustriaKansas City
23h · Grupo J🇯🇴 Jordânia x 🇦🇷 ArgentinaDallas
Fase eliminatória
32-avos de final28 jun a 3 jul · 16 jogos · Os 32 classificados disputam jogos únicos eliminatórios. O campeão precisará de 8 partidas no total — uma a mais que nas edições anteriores.
Oitavas de final4 a 7 de julho · Sáb: Houston (14h), Filadélfia (18h) · Dom: Nova Jersey (17h), Cidade do México (21h) · Seg: Dallas (15h), Seattle (20h) · Ter: Atlanta (13h), Vancouver (17h)
Quartas de final9 a 11 de julho · Qui: Boston (17h) · Sex: Los Angeles (16h) · Sáb: Miami (18h), Kansas City (21h)
Semifinais14 e 15 de julho · Dallas · 16h (horário de Brasília)
3º lugar18 de julho · 18h · Hard Rock Stadium · Miami
🏆 Final19 de julho · 16h · MetLife Stadium · East Rutherford, Nova Jersey
Fontes: Fifa · Horários no fuso de Brasília · Maio de 2026
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