Por que o México estaria articulando a saída do presidente da Concacaf?

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) estaria envolvida em uma articulação política para tentar afastar Victor Montagliani da presidência da Concacaf. A movimentação teria como horizonte março de 2027, quando está previsto o próximo Congresso da Fifa, no Marrocos. A informação foi publicada pelo jornal espanhol Marca, com base em declarações do jornalista mexicano David Faitelson, da TUDN.

Durante um podcast da emissora, Faitelson afirmou que a federação mexicana faria parte de um grupo interessado em substituir Montagliani, que comanda a entidade desde 2016. O comentarista descreveu a possível articulação como um "golpe de Estado" e disse que o objetivo seria colocar um dirigente mexicano à frente da confederação.

A movimentação ocorreria em meio à divisão política envolvendo a gestão de Gianni Infantino na Fifa. A FMF demonstrou apoio ao atual presidente, enquanto Montagliani e setores da Concacaf se posicionaram contra a proposta de criação de uma estrutura para negociar direitos comerciais da Copa do Mundo, iniciativa que acabou sendo abandonada após críticas.

Como seria a articulação do México para mudar o comando da Concacaf?

Segundo Faitelson, a estratégia mexicana passaria pela aproximação com as federações do Caribe. O bloco reúne 25 associações nacionais e teria manifestado apoio a Infantino na disputa pela presidência da Fifa, o que poderia aproximá-lo dos interesses defendidos pela FMF.

O jornalista afirmou que esse apoio regional seria importante para construir uma maioria capaz de pressionar por uma mudança na direção da Concacaf. A postura dos Estados Unidos também seria decisiva para o futuro da articulação, segundo o comentarista.

Até o momento, porém, não há confirmação oficial da FMF sobre a existência de um plano para retirar Montagliani do cargo. Também não foi apresentado publicamente um nome mexicano para assumir a presidência da entidade.

Por que o México quer mudar a presidência da Concacaf?

A intenção atribuída à FMF não se limitaria à troca de comando. De acordo com Faitelson, o futebol mexicano buscaria recuperar influência nas decisões da confederação e ampliar as possibilidades de participação em torneios organizados pela Conmebol, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana.

Os clubes mexicanos deixaram de disputar a Libertadores em 2016, após anos de participação. A seleção do país também já esteve na Copa América como convidada, mas não participa do torneio desde a edição de 2016.

Na avaliação apresentada por Faitelson, uma presidência mais alinhada aos interesses mexicanos poderia facilitar novas negociações com a entidade sul-americana. Uma eventual volta, entretanto, dependeria de acordos entre as confederações e de ajustes no calendário, não apenas de uma mudança na liderança da Concacaf.

Quem é Victor Montagliani, presidente da Concacaf?

O canadense Victor Montagliani está à frente da Concacaf desde 2016. A confederação organiza o futebol de seleções e clubes da América do Norte, Central e do Caribe, além de representar a região nas decisões da Fifa.

A possibilidade de sua saída surge em um momento de disputa política no futebol internacional, com a eleição presidencial da Fifa prevista para março de 2027. Montagliani é um dos dirigentes que se opõem a algumas iniciativas de Infantino, enquanto a federação mexicana declarou apoio à continuidade do presidente suíço.

Vale mencionar que a articulação mencionada por Faitelson ainda depende de apoio político e não representa uma destituição encaminhada ou confirmada. O cenário deve ganhar novos contornos nos próximos meses, à medida que as federações definirem suas posições.