A nova geração da seleção alemã ganhou um nome para ficar de olho: Brajan Gruda. Aos 22 anos, o meia-atacante do RB Leipzig chamou a atenção internacional depois de duas atuações de destaque em seus primeiros compromissos pela equipe principal da Alemanha, sob o comando de Jürgen Klopp.

Segundo o Marca, a relação de Gruda com o futebol de alto nível já havia chamado atenção antes da estreia pela seleção principal.

Em outubro de 2025, ele foi escolhido por ninguém menos que Lionel Messi para integrar uma lista de dez jovens considerados pelo argentino como alguns dos talentos mais promissores do esporte. O reconhecimento rendeu ao alemão chuteiras exclusivas da linha F50 Vis10n, da Adidas, que levam o nome do craque.

Em outubro deste ano, Gruda recebeu outro presente especial: um par da edição limitada F50 Messi El Último Tango, modelo utilizado por Messi em sua última partida pela seleção argentina. Foram produzidos apenas 208 pares, em referência ao número de jogos do camisa 10 pela Albiceleste.

Quem é Brajan Gruda?

Nascido em 2004, na cidade de Speyer, na Alemanha, Gruda tem ascendência albanesa e atua principalmente como meia-atacante ou ponta-direita. Canhoto, tem como principais características o controle de bola em espaços curtos, a agilidade e a capacidade de partir para cima dos adversários.

O estilo de jogo é frequentemente associado ao chamado futebol de rua: improvisação, dribles e criatividade para superar a marcação. A característica foi destacada pelo próprio Klopp quando o treinador explicou a convocação do jogador para a seleção alemã.

"Brajan é um jogador realmente empolgante. Ele é um verdadeiro jogador de rua, daqueles que gostam de partir para cima dos adversários, e ainda tem muito potencial a desenvolver", afirmou o técnico.

A qualidade no um contra um apareceu logo na estreia pela Alemanha. Na vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia, em 13 de novembro, Gruda completou nove de 14 tentativas de drible e marcou o terceiro gol da equipe em uma jogada individual. O desempenho chamou a atenção de Klopp, que elogiou o talento do jovem, mas também apontou aspectos a desenvolver, como a escolha do momento de driblar e a participação na recomposição defensiva.

Por que Messi escolheu Gruda?

De acordo com o Marca, a presença de Gruda na lista do argentino aconteceu por meio do projeto Messi+10, parceria entre o craque e a Adidas para destacar uma nova geração de talentos patrocinados pela marca. Em outubro de 2025, dez jovens foram selecionados para integrar a iniciativa, entre eles o alemão, o brasileiro Andrey Santos, o espanhol Nico Paz e o português Rodrigo Mora.

Os escolhidos receberam chuteiras especiais F50 Vis10n, com a assinatura de Messi. O reconhecimento ganhou um novo capítulo em 2026, quando Gruda recebeu o modelo El Último Tango, lançado em homenagem à trajetória do argentino com a seleção.

O alemão nunca escondeu a admiração pelo camisa 10. Ao falar sobre a escolha, afirmou ser um grande fã de Messi e definiu o argentino como o melhor jogador de todos os tempos:

"Sou um grande fã do Messi. Ele é o melhor jogador de todos os tempos. [Ser escolhido] não é um fardo, mas uma grande motivação", afirmou.

Da base do Mainz ao protagonismo no RB Leipzig

Gruda começou a trajetória no futebol nas categorias de base do FC Speyer, passou pelo Karlsruher e chegou ao Mainz 05 em 2018, aos 14 anos. Foi no clube que se desenvolveu até alcançar o futebol profissional. Na temporada 2023/24, participou de 28 partidas da Bundesliga, marcou quatro gols e deu três assistências, desempenho que despertou o interesse de equipes estrangeiras.

Em agosto de 2024, foi contratado pelo Brighton, da Inglaterra. Na equipe da Premier League, disputou 45 partidas em todas as competições, com quatro gols e oito assistências, mas encontrou dificuldades para conquistar uma vaga regular entre os titulares.

A mudança para o RB Leipzig aconteceu em fevereiro de 2026, inicialmente por empréstimo até o fim da temporada. O meia-atacante teve impacto rápido: marcou três gols e deu três assistências em 13 partidas da Bundesliga, ajudando o clube a terminar o campeonato na terceira posição.

O desempenho levou à renovação do empréstimo para a temporada 2026/27. Gruda voltou a vestir a camisa 10 e manteve a evolução. Na atual edição da Bundesliga, soma quatro assistências em sete jogos, além de um gol em quatro partidas da Champions League.

O Leipzig também já encaminhou sua permanência definitiva. Segundo informações divulgadas pelo Sky e repercutidas pela imprensa alemã, o contrato de empréstimo prevê uma obrigação de compra em 2027, em uma operação avaliada em até 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões). O Bayern de Munique chegou a monitorar o jogador, mas, neste momento, o Leipzig tem a situação contratual encaminhada.

Estreia pela Alemanha tem gol e duas atuações de impacto

A primeira convocação de Gruda para a seleção principal aconteceu em setembro de 2026, mas uma lesão muscular abdominal o obrigou a deixar a lista antes dos jogos. Recuperado, voltou a ser chamado por Klopp em novembro e finalmente estreou no dia 13, contra a Sérvia, pela Liga das Nações.

O início não poderia ter sido melhor. Além dos nove dribles certos, Gruda marcou um gol na vitória por 3 a 1, em Belgrado. Klopp ficou impressionado com a atuação e classificou o jogador como um talento excepcional, embora tenha ressaltado que ele ainda precisa evoluir em alguns aspectos táticos.

Na segunda partida, contra a Holanda, na última segunda-feira, o jovem voltou a ser decisivo. Na goleada por 5 a 0, marcou um gol e distribuiu duas assistências, participando diretamente de três dos cinco tentos alemães. Em uma das jogadas, deixou Cody Gakpo para trás antes de servir Florian Wirtz.

Em apenas duas partidas pela equipe principal, Gruda soma dois gols e duas assistências.