O técnico Jürgen Klopp, da seleção alemã, criticou publicamente a gestão de Gianni Infantino à frente da Fifa e defendeu uma mudança na presidência da entidade. Em entrevista coletiva em Berlim, no domingo, 15, antes do confronto entre Alemanha e Holanda pela Liga das Nações, o treinador comparou o atual mandatário ao antecessor, Sepp Blatter, e afirmou que a situação do órgão ficou ainda pior após a troca de comando.

"Existe, hoje, um consenso de que uma mudança faria sentido. Eu achava que, depois de Sepp Blatter, a situação não poderia piorar, mas, veja só, aqui estamos nós", declarou Klopp.

O treinador também afirmou que a saída de Infantino abriria espaço para alguém que pudesse conduzir a entidade de outra maneira. Sem citar um candidato específico, defendeu que o próximo presidente priorize os interesses do esporte, em vez de motivações financeiras.

"Sem dúvida, existem pessoas que realmente se importam com o futuro do futebol e não possuem interesses financeiros. Se uma dessas pessoas assumisse o cargo, seria um avanço extremamente positivo", afirmou.

Klopp cita Arsène Wenger como possível nome para a Fifa

Questionado sobre possíveis nomes para substituir Infantino, Klopp mencionou Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal e atual diretor de desenvolvimento do futebol mundial da Fifa. O alemão, porém, não declarou apoio a uma eventual candidatura do francês.

"Conheço Arsène pelo menos um pouco, e ele é um bom homem. Mas não posso dizer se ele faria algo assim", afirmou Klopp. O treinador também ponderou que a excelência de Wenger como técnico não significa necessariamente que ele tenha o perfil adequado para comandar a entidade.

A declaração ocorre em meio à movimentação para a eleição presidencial da Fifa, marcada para 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos. Infantino, no cargo desde 2016, pretende disputar um novo mandato. Entre os nomes que se apresentaram como possíveis concorrentes estão o japonês Kozo Tashima e o ex-jogador suíço Ramon Vega.

Nesta segunda-feira, 16, a Uefa também anunciou apoio à candidatura do presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, que aceitou o convite para concorrer ao cargo. A candidatura ainda depende de ratificação formal pela entidade francesa.

Por que Infantino é alvo de críticas?

A gestão de Infantino enfrenta questionamentos após uma série de decisões comerciais e institucionais. Um dos episódios mais recentes foi a proposta de criação da Fifa Forward Enterprise, estrutura que permitiria a entrada de investidores privados em uma empresa ligada aos direitos comerciais de competições da entidade, incluindo a Copa do Mundo.

A iniciativa provocou resistência e acabou abandonada. O projeto foi criticado por representantes do futebol, que questionaram a possibilidade de participação de investidores externos na exploração comercial de propriedades da Fifa.

Outro episódio que gerou repercussão foi a criação do Prêmio da Paz da Fifa, cuja primeira edição foi concedida ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2025. A decisão também recebeu críticas de diferentes setores do futebol.

Infantino assumiu a presidência em fevereiro de 2016, após a renúncia de Blatter em meio a um escândalo de corrupção na entidade. O antecessor havia comandado a Fifa desde 1998. Ao comparar as duas gestões, Klopp afirmou que esperava uma evolução na administração do futebol mundial após a saída de Blatter, mas avalia que ocorreu o contrário.