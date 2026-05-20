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Apresentado por STONE

Com novo time de embaixadores, Stone amplia estratégia para apoiar o crescimento das PMEs

Com Luciano Huck, Natalia Beauty, Rony Meisler, Chef Ju Lima e Alfredo Soares, empresa vai transformar campanha em conteúdo, educação e experiências para empreendedores

(STONE/Divulgação)

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EXAME Solutions
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Publicado em 20 de maio de 2026 às 10h15.

Última atualização em 20 de maio de 2026 às 10h18.

Da pequena padaria ao comércio digital, pequenos e médios empreendedores enfrentam desafios semelhantes: vender mais, melhorar margem e crescer. A Stone aposta em sua nova rede de embaixadores para se aproximar dessa rotina.

A companhia ampliou o time de embaixadores e lançou a campanha “Nasceu Pra Isso”, em uma estratégia que combina comunicação de marca, produção de conteúdo e iniciativas práticas para empreendedores. O conceito parte da ideia de reconhecer a resiliência e a vocação de quem empreende no Brasil — profissionais que fazem o negócio acontecer todos os dias, geram empregos e movimentam a economia do país, mesmo diante de desafios de gestão, tempo, crédito e organização financeira.

Nesse contexto, a Stone busca se posicionar como uma parceira que simplifica a rotina do dono do negócio, oferecendo uma estrutura capaz de acompanhar seu ritmo e liberar mais tempo para aquilo que ele nasceu para fazer: empreender. A proposta, segundo a empresa, é ir além dos serviços financeiros e criar pontos de contato ligados a temas como gestão, vendas, digitalização e crescimento dos negócios.

A estratégia também reforça a ampliação do portfólio da Stone para além dos meios de pagamento. A companhia passou a reunir, em uma mesma plataforma, soluções de venda, conta PJ, crédito e ferramentas de gestão. A proposta é atender demandas recorrentes das PMEs, como controle de caixa, acompanhamento de vendas, organização de recebíveis e gestão de funcionários.

Além do apresentador Luciano Huck, que já atuava como embaixador, passam a integrar o time Natalia Martins, fundadora do Natalia Beauty Group; Rony Meisler, fundador da Reserva e sócio-fundador da Rebels Venture; Juliana Lima, creator e chef de cozinha e Alfredo Soares, cofundador do G4 e sócio da VTEX.

A seleção dos nomes acompanha a estratégia da Stone de ampliar sua presença em diferentes comunidades de empreendedores. Cada embaixador será associado a temas ligados à própria trajetória, como varejo, vendas, construção de marca, produção de conteúdo e gestão de negócios.

Segundo a companhia, a participação dos embaixadores não ficará restrita à publicidade. O grupo deve colaborar na criação de pautas, conteúdos e evolução dos produtos. A leitura é que pequenos negócios demandam apoio além de crédito e meios de pagamento, com soluções conectadas à operação e ao crescimento das empresas.

“Escolhemos alguns dos empreendedores mais relevantes dos seus setores e que representam bem nossa forma de pensar e agir. Esse time será fundamental para trazer mais autoridade para o nosso posicionamento”, afirma Rodolfo Luz, diretor de Marketing da Stone.

Conteúdo, cursos e relacionamento

Com Natalia Beauty, referência no segmento de estética e beleza, a Stone promove uma agenda de cursos gratuitos e conteúdos sobre temas como marketing, posicionamento de marca e vendas em canais digitais, incluindo TikTok Shop, e novas formas de vender. Os assuntos acompanham pautas já presentes na trajetória da empreendedora e dialogam com desafios enfrentados por pequenos negócios.

Rony Meisler passa a integrar o time, contribuindo com sua experiência em construção de marcas, varejo e empreendedorismo. A parceria também se estende à evolução do portfólio da Stone, com a contribuição da experiência de Rony em discussões sobre produtos e soluções voltadas às necessidades de quem empreende. Nas redes sociais, o empreendedor vem compartilhando conteúdos sobre os desafios da rotina de negócios, abordando temas como gestão, crescimento e tomada de decisão em uma linguagem próxima e acessível.

Com a Chef Ju Lima, a campanha ganha espaço no universo dos negócios do interior do Brasil. Em seus conteúdos, a criadora retrata a rotina de quem administra pequenos negócios fora dos grandes centros, ampliando a aproximação da marca com diferentes regiões e contextos do país.

Alfredo Soares completa o time com sua experiência em varejo e vendas. Criador do Bora Varejo, iniciativa voltada à troca de conhecimento e networking entre empreendedores do setor, ele se une à Stone para ampliar conversas sobre gestão, vendas e crescimento dos negócios.

A campanha também prevê interações nas redes sociais dos embaixadores para incentivar trocas sobre desafios, aprendizados e experiências ligadas ao dia a dia de quem empreende.

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