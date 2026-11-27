A Keraunos Compute, empresa de infraestrutura para inteligência artificial, vai começar a operar no Brasil no primeiro trimestre de 2027, segundo informações enviadas com exclusividade à EXAME. A estreia será na região de São Paulo, com servidores instalados em data centers que já estão em funcionamento.

A companhia é uma provedora de nuvem especializada em IA. Ela instala servidores com chips de alto desempenho e aluga essa capacidade a empresas que querem treinar ou rodar modelos sem bancar toda a estrutura. O pacote combina os equipamentos, o espaço nos data centers e o financiamento.

Fundada por Daniel Velloso (CEO), Eduardo Meyer (operações) e Fabio Schettino (finanças), a Keraunos tem cerca de 10 megawatts (MW) em projetos em desenvolvimento e vê potencial para chegar a 750 MW em cinco anos. O número maior ainda é uma projeção, que depende de clientes, financiamento e infraestrutura disponível.

O megawatt mede a potência elétrica destinada aos equipamentos e serve para dimensionar o tamanho da operação, mas o volume de trabalho que os servidores entregam depende também dos chips e da configuração usada.

“Nossa estratégia é avançar por etapas, utilizando estruturas existentes para acelerar a entrega de capacidade computacional no Brasil”, afirma Eduardo Meyer, cofundador e diretor de operações da Keraunos.

Como funciona a aposta em nuvem especializada em IA?

A Keraunos atua no segmento conhecido como neocloud, formado por provedores de computação especializados em tarefas como as de inteligência artificial.

No modelo previsto pela companhia, servidores equipados com unidades de processamento gráfico, as GPUs, ficam em data centers no Brasil e são disponibilizados aos clientes como infraestrutura dedicada.

O segmento cresce rápido. Segundo a consultoria Synergy Research Group, a receita das neoclouds deve chegar a quase US$ 180 bilhões em 2030, com alta média de 69% ao ano. Por trás dessa expansão está a Nvidia, principal fornecedora das GPUs usadas no setor.

A fabricante de chips mantém parcerias próximas com as neoclouds e é, ela mesma, cliente de empresas como CoreWeave e Lambda, de acordo com a consultoria ABI Research.

Já o banco William Blair projeta que o faturamento global do setor passe de cerca de US$ 25 bilhões em 2026 para algo entre US$ 200 bilhões e US$ 300 bilhões em 2031.

A maior neocloud do mundo, a americana CoreWeave, faturou US$ 2,1 bilhões no primeiro trimestre de 2026 e tinha US$ 99,4 bilhões em contratos a entregar no fim de março.

A Nebius, com sede na Holanda, teve receita de US$ 399 milhões no mesmo período, alta de 684% em um ano.

O crescimento ainda não se traduz em lucro: nenhuma das grandes neoclouds é lucrativa pelas regras contábeis americanas, e a depreciação das GPUs consome cerca de metade da receita de CoreWeave e Nebius.

No Brasil, a demanda por data centers também está aquecida. O país somava 706 MW de capacidade em agosto, cerca de metade do total da América Latina, de acordo com a consultoria JLL. A taxa de vacância é de 4%, há 660 MW em construção e São Paulo concentra 38% da capacidade instalada.

Esses processadores executam grandes volumes de cálculos em paralelo, uma característica importante para desenvolver e operar modelos de IA. Ao contratar a capacidade de um provedor, a empresa busca acesso aos equipamentos sem precisar adquirir e organizar toda a estrutura por conta própria.

A primeira implantação da Keraunos será uma nuvem privada para treinamento, ajuste fino e inferência.

O treinamento desenvolve as capacidades de um modelo; o ajuste fino adapta um sistema a necessidades específicas; e a inferência é a etapa em que ele processa solicitações e produz respostas.

Entre os públicos considerados estratégicos estão bancos, organizações de saúde, grandes empresas, desenvolvedores de IA e instituições do setor público. A companhia aponta requisitos de desempenho, segurança e governança de dados como parte da demanda que pretende atender.

Em novembro, a Keraunos participou do Digital Realty Innovation Lab, na região de São Paulo, com uma demonstração de sua proposta tecnológica. Segundo a empresa, a atividade integrou a preparação para a implantação comercial e a aproximação com potenciais clientes.

O financiamento acompanha a disputa por capacidade

Transformar os projetos em servidores disponíveis exige coordenar equipamentos, instalações e capital.

A Keraunos apresenta contratos de longo prazo e garantias como elementos da estrutura financeira que pretende replicar para crescer.

“Esta é uma indústria de capital intensivo e o modelo de negócio da Keraunos Compute traz uma estrutura financeira equilibrada, com garantias reais, alta previsibilidade de fluxo de caixa e clientes sólidos de longo prazo”, afirma Fabio Schettino, cofundador e diretor financeiro.

A carteira de projetos inclui um memorando de entendimento para reservar 2 MW.

A disponibilidade dos equipamentos ganhou outra variável com as novas regras americanas para chips de IA. Em vigor desde o dia 19 deste mês, a regulamentação exige licença para determinadas remessas de semicondutores avançados ao Brasil, com exceções condicionadas para destinatários americanos.

O Brasil atrai projetos, mas a infraestrutura custa caro

O plano se insere na expansão brasileira de data centers, que também atrai projetos como o complexo ligado à ByteDance no Ceará.

Segundo dados da Associação Brasileira de Data Centers (ABDC) citados pela Keraunos, o país ultrapassou 1 gigawatt de capacidade de TI comissionada em 2026 — o equivalente a 1.000 MW — e representa 41% do mercado latino-americano.

Erguer esse tipo de estrutura custa caro. Um data center de IA com 100 MW exige cerca de R$ 25 bilhões, segundo um estudo da FGV Projetos encomendado pela Scala Data Centers e pela Norgás. Desse total, R$ 5 bilhões vão para a infraestrutura física, como prédio, energia e refrigeração.

Os outros R$ 20 bilhões pagam a parte computacional: servidores, GPUs e armazenamento.

A conta mostra por que o modelo das neoclouds atrai clientes. Em vez de bancarem sozinhas a maior fatia do investimento, as empresas alugam a capacidade de quem já comprou os equipamentos.

Para Daniel Velloso, CEO da Keraunos, a oportunidade envolve ampliar a capacidade das empresas brasileiras de desenvolver tecnologia sobre infraestrutura local.

“O próximo passo é transformar essas vantagens competitivas em capacidade computacional própria, para que empresas brasileiras possam desenvolver tecnologia, gerar propriedade intelectual e competir globalmente”, afirma.