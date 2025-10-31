Jogos de hoje, sexta-feira, 31 de outubro, onde assistir ao vivo e horários

A sexta-feira, 31 de outubro, chega com uma programação extensa de futebol internacional, com destaque para o confronto entre Augsburg e Borussia Dortmund pelo Campeonato Alemão, que terá transmissão na TV fechada e online, e para o duelo espanhol entre Getafe x Girona pela La Liga.
O futebol brasileiro também marca presença com as partidas da Série B do Brasileirão, incluindo Coritiba x CRB, além dos jogos do Paulistão Feminino e o clássico uruguaio entre Montevideo Wanderers e Boston River.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Brasileirão Série B
- 19h - Coritiba x CRB - Disney+
- 19h - Atlético-GO x Paysandu - Disney+
- 21h35 - Ferroviária x Criciúma - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
Campeonato Paulista Feminino
- 19h - Santos x Taubaté - UOL Play
- 21h - Palmeiras x RB Bragantino - Sportv
Campeonato Alemão
- 16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball
Campeonato Espanhol
- 17h - Getafe x Girona - ESPN 3 e Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 16h30 - Racing Santander x Real Sociedad B - Disney+
Campeonato Argentino
- 21h15 - Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe - Disney+
Campeonato Mexicano
- 0h - Atlético San Luis x Juárez - Disney+
Campeonato Japonês
- 1h05 - Kashiwa Reysol x Sanfrecce Hiroshima - Canal GOAT
Campeonato Uruguaio
- 20h - Montevideo Wanderers x Boston River - Disney+
Amistosos e Outros Campeonatos
- 11h50 - Al Hilal x Al Shabab - Canal GOAT
- 14h - Istanbul Basaksehir x Kocaelispor - Disney+
- 14h30 - Elversberg x Hannover - Canal GOAT e OneFootball
- 14h30 - Preussen Münster x Holstein Kiel - OneFootball
- 14h30 - Colônia (F) x Nuremberg (F) - DAZN
- 15h - Viktoria Colônia x Ingolstadt - Canal CaloSalvador e Canal GOAT
- 16h - PSV x Fortuna Sittard - Disney+
- 16h - Le Mans x Nancy - SportyNet (TV e YouTube)
- 16h30 - Casertana x Catania - OneFootball
- 16h30 - Luton Town x Forest Green - Disney+
- 16h45 - Standard Liège x Charleroi - DAZN
- 16h45 - Bangor x Carrick Rangers - OneFootball
- 17h - Wrexham x Coventry - Disney+
- 17h15 - Sporting x Alverca - ESPN 4 e Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Borussia Dortmund hoje?
O jogo Augsburg x Borussia Dortmund será transmitido ao vivo às 16h30 na Sportv, CazéTV, Xsports e OneFootball.
Qual canal vai passar o jogo do Getafe x Girona hoje?
A partida entre Getafe e Girona será transmitida na ESPN 3 e Disney+, às 17h.
Onde assistir ao vivo o jogo da Série B hoje?
Os jogos Coritiba x CRB e Atlético-GO x Paysandu serão transmitidos às 19h na Disney+. Já a partida entre Ferroviária x Criciúma, às 21h35, terá transmissão na RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+.
Onde assistir aos jogos femininos do Paulistão hoje?
O jogo Santos x Taubaté, às 19h, terá transmissão no UOL Play. Já Palmeiras x RB Bragantino, às 21h, será exibido no Sportv.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 31.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 31.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 31.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 31.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
- 21h - Palmeiras x RB Bragantino (F) - Paulistão Feminino
ESPN 3
- 17h - Getafe x Girona - Campeonato Espanhol
ESPN 4
- 17h15 - Sporting x Alverca - Campeonato Português
DAZN
- 14h30 - Colônia (F) x Nuremberg (F) - Campeonato Alemão Feminino
- 16h45 - Standard Liège x Charleroi - Campeonato Belga
RedeTV!
- 21h35 - Ferroviária x Criciúma - Série B
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 14h - Istanbul Basaksehir x Kocaelispor - Campeonato Turco
- 16h - PSV x Fortuna Sittard - Campeonato Holandês
- 16h30 - Racing Santander x Real Sociedad B - La Liga 2
- 16h30 - Luton Town x Forest Green - Copa da Inglaterra
- 17h - Getafe x Girona - Campeonato Espanhol
- 17h - Wrexham x Coventry - Campeonato Inglês
- 17h15 - Sporting x Alverca - Campeonato Português
- 19h - Coritiba x CRB - Brasileirão Série B
- 19h - Atlético-GO x Paysandu - Brasileirão Série B
- 20h - Montevideo Wanderers x Boston River - Campeonato Uruguaio
- 21h15 - Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe - Campeonato Argentino
- 21h35 - Ferroviária x Criciúma - Brasileirão Série B
- 0h - Atlético San Luis x Juárez - Campeonato Mexicano
CazéTV (YouTube)
- 16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
Canal GOAT (YouTube)
- 11h50 - Al Hilal x Al Shabab - Campeonato Saudita
- 14h30 - Elversberg x Hannover - 2ª divisão alemã
- 15h - Viktoria Colônia x Ingolstadt - 3ª divisão alemã
- 1h05 - Kashiwa Reysol x Sanfrecce Hiroshima - Campeonato Japonês
OneFootball
- 14h30 - Elversberg x Hannover - Campeonato Alemão (2ª divisão)
- 14h30 - Preussen Münster x Holstein Kiel - Campeonato Alemão (2ª divisão)
- 16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
- 16h30 - Casertana x Catania - Campeonato Italiano (3ª divisão)
- 16h45 - Bangor x Carrick Rangers - Campeonato Norte-Irlandês
Desimpedidos (YouTube)
- 21h35 - Ferroviária x Criciúma - Brasileirão Série B
UOL Play
- 19h - Santos x Taubaté - Campeonato Paulista Feminino
SportyNet (TV e YouTube)
- 16h - Le Mans x Nancy - Campeonato Francês (2ª divisão)
CaloSalvador (YouTube)
- 15h - Viktoria Colônia x Ingolstadt - Campeonato Alemão (3ª divisão)
-
1/12
O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.
(SãoPaulo_CopaLibertadores1)
-
2/12
O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos
(internacionallibertadores)
-
3/12
O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos
(palmeiras3)
-
4/12
O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos
(Santos FC)
-
5/12
O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos
(Time do Atlético Mineiro)
-
6/12
O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.
(Flamengo)
-
7/12
(4º Corinthians: US$ 49,07)
-
8/12
O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos
(Grêmio)
-
9/12
Cruzeiro
(Cruzeiro)
-
10/12
Atlético-MG e Cruzeiro
(Atlético-MG e Cruzeiro)
-
11/12
O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.
(FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)
-
12/12
Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.
(Fluminense)