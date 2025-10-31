Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 31 de outubro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 13h26.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A sexta-feira, 31 de outubro, chega com uma programação extensa de futebol internacional, com destaque para o confronto entre Augsburg e Borussia Dortmund pelo Campeonato Alemão, que terá transmissão na TV fechada e online, e para o duelo espanhol entre Getafe x Girona pela La Liga.

O futebol brasileiro também marca presença com as partidas da Série B do Brasileirão, incluindo Coritiba x CRB, além dos jogos do Paulistão Feminino e o clássico uruguaio entre Montevideo Wanderers e Boston River.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série B

  • 19h - Coritiba x CRB - Disney+
  • 19h - Atlético-GO x Paysandu - Disney+
  • 21h35 - Ferroviária x Criciúma - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Campeonato Paulista Feminino

  • 19h - Santos x Taubaté - UOL Play
  • 21h - Palmeiras x RB Bragantino - Sportv

Campeonato Alemão

  • 16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol

  • 17h - Getafe x Girona - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 16h30 - Racing Santander x Real Sociedad B - Disney+

Campeonato Argentino

  • 21h15 - Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe - Disney+

Campeonato Mexicano

  • 0h - Atlético San Luis x Juárez - Disney+

Campeonato Japonês

  • 1h05 - Kashiwa Reysol x Sanfrecce Hiroshima - Canal GOAT

Campeonato Uruguaio

  • 20h - Montevideo Wanderers x Boston River - Disney+

Amistosos e Outros Campeonatos

  • 11h50 - Al Hilal x Al Shabab - Canal GOAT
  • 14h - Istanbul Basaksehir x Kocaelispor - Disney+
  • 14h30 - Elversberg x Hannover - Canal GOAT e OneFootball
  • 14h30 - Preussen Münster x Holstein Kiel - OneFootball
  • 14h30 - Colônia (F) x Nuremberg (F) - DAZN
  • 15h - Viktoria Colônia x Ingolstadt - Canal CaloSalvador e Canal GOAT
  • 16h - PSV x Fortuna Sittard - Disney+
  • 16h - Le Mans x Nancy - SportyNet (TV e YouTube)
  • 16h30 - Casertana x Catania - OneFootball
  • 16h30 - Luton Town x Forest Green - Disney+
  • 16h45 - Standard Liège x Charleroi - DAZN
  • 16h45 - Bangor x Carrick Rangers - OneFootball
  • 17h - Wrexham x Coventry - Disney+
  • 17h15 - Sporting x Alverca - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Borussia Dortmund hoje?

O jogo Augsburg x Borussia Dortmund será transmitido ao vivo às 16h30 na Sportv, CazéTV, Xsports e OneFootball.

Qual canal vai passar o jogo do Getafe x Girona hoje?

A partida entre Getafe e Girona será transmitida na ESPN 3 e Disney+, às 17h.

Onde assistir ao vivo o jogo da Série B hoje?

Os jogos Coritiba x CRB e Atlético-GO x Paysandu serão transmitidos às 19h na Disney+. Já a partida entre Ferroviária x Criciúma, às 21h35, terá transmissão na RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+.

Onde assistir aos jogos femininos do Paulistão hoje?

O jogo Santos x Taubaté, às 19h, terá transmissão no UOL Play. Já Palmeiras x RB Bragantino, às 21h, será exibido no Sportv.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 31.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 31.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 31.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 31.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 21h - Palmeiras x RB Bragantino (F) - Paulistão Feminino

ESPN 3

  • 17h - Getafe x Girona - Campeonato Espanhol

ESPN 4

  • 17h15 - Sporting x Alverca - Campeonato Português

DAZN

  • 14h30 - Colônia (F) x Nuremberg (F) - Campeonato Alemão Feminino
  • 16h45 - Standard Liège x Charleroi - Campeonato Belga

RedeTV!

  • 21h35 - Ferroviária x Criciúma - Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 14h - Istanbul Basaksehir x Kocaelispor - Campeonato Turco
  • 16h - PSV x Fortuna Sittard - Campeonato Holandês
  • 16h30 - Racing Santander x Real Sociedad B - La Liga 2
  • 16h30 - Luton Town x Forest Green - Copa da Inglaterra
  • 17h - Getafe x Girona - Campeonato Espanhol
  • 17h - Wrexham x Coventry - Campeonato Inglês
  • 17h15 - Sporting x Alverca - Campeonato Português
  • 19h - Coritiba x CRB - Brasileirão Série B
  • 19h - Atlético-GO x Paysandu - Brasileirão Série B
  • 20h - Montevideo Wanderers x Boston River - Campeonato Uruguaio
  • 21h15 - Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe - Campeonato Argentino
  • 21h35 - Ferroviária x Criciúma - Brasileirão Série B
  • 0h - Atlético San Luis x Juárez - Campeonato Mexicano

CazéTV (YouTube)

  • 16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão

Canal GOAT (YouTube)

  • 11h50 - Al Hilal x Al Shabab - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Elversberg x Hannover - 2ª divisão alemã
  • 15h - Viktoria Colônia x Ingolstadt - 3ª divisão alemã
  • 1h05 - Kashiwa Reysol x Sanfrecce Hiroshima - Campeonato Japonês

OneFootball

  • 14h30 - Elversberg x Hannover - Campeonato Alemão (2ª divisão)
  • 14h30 - Preussen Münster x Holstein Kiel - Campeonato Alemão (2ª divisão)
  • 16h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 16h30 - Casertana x Catania - Campeonato Italiano (3ª divisão)
  • 16h45 - Bangor x Carrick Rangers - Campeonato Norte-Irlandês

Desimpedidos (YouTube)

  • 21h35 - Ferroviária x Criciúma - Brasileirão Série B

UOL Play

  • 19h - Santos x Taubaté - Campeonato Paulista Feminino

SportyNet (TV e YouTube)

  • 16h - Le Mans x Nancy - Campeonato Francês (2ª divisão)

CaloSalvador (YouTube)

  • 15h - Viktoria Colônia x Ingolstadt - Campeonato Alemão (3ª divisão)
  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Palmeiras x Flamengo: quando é a final da Libertadores?

Palmeiras: quem fez os gols que classificaram time para a Libertadores?

Futebol rende R$ 16,2 bi ao Brasil com exportação de jogadores

Flamengo na final da libertadores: veja quanto o clube acumula de premiação

Mais na Exame

Marketing

McDonald’s lança miniatura de carro da Oracle Red Bull Racing

Inteligência Artificial

Nvidia e Hyundai fecham parceria para joint-venture de IA

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: COP30 é possível último teste para capacidade de mobilização global

Mundo

Haddad lidera agenda estratégica para financiamento antes da COP30