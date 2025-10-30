Esporte

Flamengo na final da libertadores: veja quanto o clube acumula de premiação

Equipe avança para a final após empate na segunda partida com o Racing na Argentina

Flamengo: time já arrecadou US$ 9,24 milhões com a Libertadores (Flamengo/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Redatora

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19h13.

Na última quarta-feira, 28, o Flamengo conseguiu uma vaga na decisão da Copa Libertadores da América após empate em zero a zero com o Racing Club na segunda partida da semifinal do campeonato, na Argentina.

O time rubro-negro já desembolsou US$ 9,24 milhões entre vitórias, bônus e classificações na competição. Agora, já garantiu pelo menos mais US$ 7 milhões, mesmo se for o vice-campeão.

O vencedor da Libertadores irá receber mais de US$ 24 milhões.

Veja abaixo os valores estabelecidos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol)

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões
  • Campeão: US$ 24 milhões

Final da Libertadores

Agora, o time avança para a final da Libertadores e poderá enfrentar o Palmeiras ou a LCU, do Equador, a depender do resultado do jogo desta quinta-feira, 30, no Allianz Parque. O Palmeiras precisa vencer o time de Quito com mais de 3 gols para disputar a taça com o Flamengo.

Se vencer, o Flamengo pode levar para casa US$ 33,24 milhões (R$ 178,95 milhões).

Essa será a quinta vez que o clube carioca disputa ao título e poderá se tornar tetracampeão.

