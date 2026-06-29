'Vingança' pelo Palmeiras? Lance de Gustavo Gómez em Kai Havertz viraliza

Um lance envolvendo o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Kai Havertz ganhou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira, durante a partida entre Alemanha e Paraguai.

Em publicações, torcedores associaram a jogada a um episódio do Mundial de Clubes de 2021 e afirmaram que o defensor paraguaio teria “vingado” o Palmeiras.

Na decisão daquele torneio, o clube brasileiro foi derrotado pelo Chelsea, da Inglaterra, em um duelo que terminou 2 a 1 após a prorrogação. O gol decisivo foi marcado justamente por Havertz, em cobrança de pênalti, consolidando o título da equipe londrina. Desde então, o atacante alemão passou a ser lembrado por torcedores como um dos protagonistas da derrota palmeirense, o que ajudou a impulsionar as reações nas redes após o lance envolvendo Gómez durante o confronto desta segunda-feira. Confira algumas reações durante o jogo: Gustavo Gómez se vingou do Kai Havertz. 😂 pic.twitter.com/bAADUG6EBl — Bundesliga Insider (@BundesInsider) June 29, 2026