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Fase de grupos copa 2026

'Vingança' pelo Palmeiras? Lance de Gustavo Gómez em Kai Havertz viraliza

Em publicações, torcedores associaram a jogada a um episódio do Mundial de Clubes de 2021

(Reprodução X)

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 19h50.

Um lance envolvendo o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Kai Havertz ganhou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira, durante a partida entre Alemanha e Paraguai.

Em publicações, torcedores associaram a jogada a um episódio do Mundial de Clubes de 2021 e afirmaram que o defensor paraguaio teria “vingado” o Palmeiras.

Na decisão daquele torneio, o clube brasileiro foi derrotado pelo Chelsea, da Inglaterra, em um duelo que terminou 2 a 1 após a prorrogação. O gol decisivo foi marcado justamente por Havertz, em cobrança de pênalti, consolidando o título da equipe londrina.

Desde então, o atacante alemão passou a ser lembrado por torcedores como um dos protagonistas da derrota palmeirense, o que ajudou a impulsionar as reações nas redes após o lance envolvendo Gómez durante o confronto desta segunda-feira.

Confira algumas reações durante o jogo:

 

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