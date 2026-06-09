Esporte

Os gols contra que assombraram a Seleção nas Copas

Por mais que a Seleção seja referência, também sofreu com os temidos gols contra, marcados por Marcelo, ex-Real Madrid e Fernandinho, ex-Manchester City

(Imagem gerada por IA/Exame)

(Imagem gerada por IA/Exame)

Marcela Lima
Marcela Lima

Colaboradora

Publicado em 9 de junho de 2026 às 06h59.

A Seleção Brasileira é a única a participar de todas as Copas do Mundo e também a maior campeã da história do torneio. Apesar do protagonismo, o time já viveu momentos complicados em Mundiais, como os temidos gols contra.

Ao longo das edições, pelo menos dois jogadores brasileiros marcaram contra a própria meta durante partidas de Copa do Mundo: Marcelo, em 2014, e Fernandinho, na edição de 2018.

Marcelo já marcou contra na Copa de 2014

Em junho de 2014, o zagueiro Marcelo, ex-Real Madrid, marcou o gol contra na estreia da equipe contra a Croácia.

O gol contra saiu logo aos 11 minutos de partida, quando o defensor tentou tirar um cruzamento, mas a bola desviou e entrou no gol. Mesmo assim, o time conseguiu a virada nos pés de Oscar e Neymar, que marcaram duas vezes.

Naquela oportunidade, o Brasil era comandado pelo técnico Felipão e a equipe caiu nas semifinais após ser goleada por 7 a 1 pela Alemanha.

Fernandinho foi o segundo jogador a marcar gol contra na Seleção

Quatro anos depois, Fernandinho teve a mesma sensação de Marcelo.

O lance aconteceu na Copa de 2018, na Rússia, nas quartas de final contra a Bélgica. Aos 13 minutos, na cobrança de escanteio dos belgas, o brasileiro desviou de cabeça e a bola morreu dentro do gol e o jogo terminou em 2 a 1.

O resultado eliminou a Seleção Brasileira naquela oportunidade, que era dirigida pelo técnico Tite e tinha nomes como Roberto Firmino, Neymar, Gabriel Jesus e Philippe Coutinho no elenco.

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