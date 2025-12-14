Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje?

O Corinthians recebe o Cruzeiro neste domingo, 14 de dezembro, às 18h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto decisivo terá transmissão ao vivo pela Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video.

No primeiro jogo da semifinal, disputado na última quarta-feira, 10, no Mineirão, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Memphis Depay. Com o resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior entra em campo podendo empatar para garantir vaga na final do torneio nacional.

Já o Cruzeiro, treinado por Leonardo Jardim, precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente. Caso a Raposa vença por apenas um gol, a decisão da vaga será definida nos pênaltis.

Onde assistir ao vivo Corinthians x Cruzeiro hoje pela Copa do Brasil?

O jogo deste domingo, às 18h, entre Corinthians e Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela Globo, ge tv, Sportv, Premiere e Prime Video.

Prováveis escalações de Corinthians x Cruzeiro

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão).

Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Walace (Matheus Henrique), Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge e Arroyo.