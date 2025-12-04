Corinthians foi o campeão da Libertadores em audiência

Corinthians: time é o campeão de audiência da Libertadores, mas foi eliminado antes mesmo da parte central do campeonato (Alexandre Schneider/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 22h00.
Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no último sábado, 29, pela final da Copa Libertadores da América. Com a vitória sobre os paulistas, os rubro-negros puderam comemorar seu tetracampeonato, um recorde no torneio para equipes brasileiras. Apesar de terem feito história, nenhum dos dois clubes foi o campeão de audiência em São Paulo.
O vencedor da Libertadores de 2025 nesse quesito foi eliminado ainda no pré-campeonato, em março, jogando em casa: o Corinthians.
No dia 12 de março, ainda na pré-Libertadores, o Corinthians conseguiu derrotar o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0.
A vitória sobre o time equatoriano, no entanto, não conseguiu classificar o Timão para o torneio, visto que ele precisava de um triunfo com ao menos três gols de diferença. Com um pico de 25,2 pontos de audiência, o jogo no Itaquerão foi o mais assistido da Libertadores em São Paulo, de acordo com dados divulgados pelo NaTelinha.
O segundo lugar nesse ranking também é do Corinthians, pelo seu jogo contra o venezuelano Universidad Central no dia 27 de fevereiro. Também na Arena Corinthians, a vitória de 3 a 2 veio de virada, com dois gols de Yuri Alberto e um de Matheus Bidu.
De acordo com os dados divulgados, estes são os top 5 jogos mais assistidos do campeonato sul-americano:
O Corinthians tem três dos cinco jogos de maior audiência. O rival Palmeiras tem dois. Apesar de ser a grande decisão, a final entre Palmeiras e Flamengo foi apenas o quarto jogo mais assistido em São Paulo.