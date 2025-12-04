Corinthians foi o campeão da Libertadores em audiência

Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no último sábado, 29, pela final da Copa Libertadores da América. Com a vitória sobre os paulistas, os rubro-negros puderam comemorar seu tetracampeonato, um recorde no torneio para equipes brasileiras. Apesar de terem feito história, nenhum dos dois clubes foi o campeão de audiência em São Paulo.

O vencedor da Libertadores de 2025 nesse quesito foi eliminado ainda no pré-campeonato, em março, jogando em casa: o Corinthians.

Campeão de audiência na Libertadores

No dia 12 de março, ainda na pré-Libertadores, o Corinthians conseguiu derrotar o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0.

A vitória sobre o time equatoriano, no entanto, não conseguiu classificar o Timão para o torneio, visto que ele precisava de um triunfo com ao menos três gols de diferença. Com um pico de 25,2 pontos de audiência, o jogo no Itaquerão foi o mais assistido da Libertadores em São Paulo, de acordo com dados divulgados pelo NaTelinha.

O segundo lugar nesse ranking também é do Corinthians, pelo seu jogo contra o venezuelano Universidad Central no dia 27 de fevereiro. Também na Arena Corinthians, a vitória de 3 a 2 veio de virada, com dois gols de Yuri Alberto e um de Matheus Bidu.

Confira os cinco jogos com maior audiência da Libertadores

De acordo com os dados divulgados, estes são os top 5 jogos mais assistidos do campeonato sul-americano:

1º lugar: Barcelona de Guayaquil x Corinthians (12 de março): 25,2 pontos;

(12 de março): 25,2 pontos; 2º lugar: Universidad Central x Corinthians (27 de fevereiro): 24,3 pontos;

(27 de fevereiro): 24,3 pontos; 3º lugar: River Plate x Palmeiras (24 de setembro): 22,5 pontos;

(24 de setembro): 22,5 pontos; 4º lugar: Flamengo x Palmeiras (29 de novembro): 22,4 pontos;

5º lugar: Barcelona de Guayaquil x Corinthians (5 de março): 21,2 pontos

O Corinthians tem três dos cinco jogos de maior audiência. O rival Palmeiras tem dois. Apesar de ser a grande decisão, a final entre Palmeiras e Flamengo foi apenas o quarto jogo mais assistido em São Paulo.