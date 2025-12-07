Paulistão Feminino: Palmeiras goleia o Corinthians no primeiro jogo da final

O Palmeiras goleou o Corinthians por 5 a 1 no jogo de ida da final do Paulistão Feminino, disputado neste domingo, 7, na Arena Barueri. Jogando em casa, o Verdão impôs seu ritmo desde o início e foi dominante na busca pelo seu quarto título estadual.

Ironicamente, só quem balançou a rede na partida foi do time da casa. A responsável por diminuir a goleada para as Brabas foi Pati Maldaner, com um gol contra.

A partida

Os primeiros 45 minutos foram dominados pelo Palmeiras. Logo aos 10 minutos, Brena abriu o placar.

A camisa 7 seguiu como destaque da partida: aos 25, deu o passe preciso para Amanda Gutierres ampliar. E, nos instantes finais da primeira etapa, após cobrança de escanteio, Brena apareceu novamente para marcar seu segundo gol no jogo e fechar o primeiro tempo em 3 a 0.

Na volta do intervalo, o ritmo foi o mesmo. Aos 12 minutos, Raíssa fez jogada individual, driblou Thaís Ferreira, invadiu a área e finalizou no canto para aumentar a goleada: 4 a 0.

No entanto, após cruzamento de Juliete, Pati Maldaner subiu para cortar, mas acabou desviando errado e marcando o gol contra que colocou o placar em 4 a 1.

Sem desanimar, nos acréscimos, o Palmeiras ainda ampliou com Fê Palermo e fechou a goleada em 5 a 1.

Com o resultado, o Verdão pode perder o jogo da volta por até três gols de diferença que ainda será campeão no tempo normal.

Vale lembrar que o jogo de volta acontece no dia 14 de dezembro, às 10h, ainda com local a ser definido.