Onde assistir ao jogo do Flamengo hoje?

Flamengo: time enfrenta o PSG nesta quarta-feira (Rodrigo Valle/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11h11.
PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília.
O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México e o Pyramids, do Egito.
