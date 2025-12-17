Onde assistir ao jogo do Flamengo hoje?

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida, que promete ser um grande confronto, acontecerá no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, e terá início às 14h, no horário de Brasília.

O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México e o Pyramids, do Egito.

Onde assistir PSG x Flamengo?

TV Globo - TV aberta

SporTV - TV fechada

CazéTV e Ge TV - YouTube

Qual horário?

O jogo será às 14h, no horário de Brasília.