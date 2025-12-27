Onde assistir ao Jogo das Estrelas hoje? Veja horários

Redação Exame
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11h55.
A 21ª edição do Jogo das Estrelas será realizada neste sábado, 28, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
O evento beneficente organizado por Zico reúne atletas históricos, artistas e campeões recentes do futebol brasileiro e acontece tradicionalmente entre o Natal e o Ano Novo.
O Jogo das Estrelas terá transmissão ao vivo pelo canal sportv.
Os portões do Maracanã serão abertos às 14h.
O Jogo dos Artistas está marcado para as 16h.A partida principal começa às 18h30.
Os ingressos seguem à venda com os seguintes valores:
O acesso ao Maracanã será feito exclusivamente por biometria facial, conforme a regulamentação vigente
A lista inclui jogadores em atividade, ex-craques e nomes que marcaram diferentes gerações do esporte.
Helton, Carlos Germano e Gabriel.
Rafinha, Jorginho, Leonardo, Gilberto e Juan.
Aldair, Edinho, Wilson Gottardo, Gonçalves, Fernando, Ronaldo Angelim e Léo Ortiz.
Zico, Júnior, Silas, Zé Roberto, Djalminha, Denílson, Petkovic, Ibson, Toró, Carlos Alberto Santos, Luisinho Quintanilha, Verón, Jorginho, Arrascaeta, Breno Bidon e Angelina.
Romário, Adriano Imperador, Renato Gaúcho, Sávio, Alcindo, Aloísio Chulapa, Alex Dias, Grafite, Obina, Thiago Coimbra, Nuno Gomes, Berrío, Luany e Guerreiro.