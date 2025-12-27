Onde assistir ao Jogo das Estrelas hoje? Veja horários

A 21ª edição do Jogo das Estrelas será realizada neste sábado, 28, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O evento beneficente organizado por Zico reúne atletas históricos, artistas e campeões recentes do futebol brasileiro e acontece tradicionalmente entre o Natal e o Ano Novo.

Onde assistir ao Jogo das Estrelas?

O Jogo das Estrelas terá transmissão ao vivo pelo canal sportv.

Qual o horário do Jogo das Estrelas?

Os portões do Maracanã serão abertos às 14h.

O Jogo dos Artistas está marcado para as 16h.

A partida principal começa às 18h30.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por JOGO DAS ESTRELAS ⭐️ - JDE Zico (@jdezico)

Onde acontece o Jogo das Estrelas?

O evento será realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos seguem à venda com os seguintes valores:

Setores Norte e Sul: R$ 50 (R$ 25 a meia-entrada)

Setor Leste: R$ 80 (R$ 40 a meia-entrada)

Setor Oeste inferior: R$ 100 (R$ 50 a meia-entrada)

O acesso ao Maracanã será feito exclusivamente por biometria facial, conforme a regulamentação vigente

Jogadores confirmados

A lista inclui jogadores em atividade, ex-craques e nomes que marcaram diferentes gerações do esporte.

Goleiros confirmados

Helton, Carlos Germano e Gabriel.

Laterais confirmados

Rafinha, Jorginho, Leonardo, Gilberto e Juan.

Zagueiros confirmados

Aldair, Edinho, Wilson Gottardo, Gonçalves, Fernando, Ronaldo Angelim e Léo Ortiz.

Meias confirmados

Zico, Júnior, Silas, Zé Roberto, Djalminha, Denílson, Petkovic, Ibson, Toró, Carlos Alberto Santos, Luisinho Quintanilha, Verón, Jorginho, Arrascaeta, Breno Bidon e Angelina.

Atacantes confirmados

Romário, Adriano Imperador, Renato Gaúcho, Sávio, Alcindo, Aloísio Chulapa, Alex Dias, Grafite, Obina, Thiago Coimbra, Nuno Gomes, Berrío, Luany e Guerreiro.