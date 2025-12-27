O que é o 'Jogo das Estrelas', evento beneficente criado por Zico

A 21ª edição do Jogo das Estrelas será disputada neste sábado, 27, no Maracanã, e reúne campeões recentes, ex-jogadores históricos e convidados do futebol brasileiro.

O evento é organizado por Zico e acontece tradicionalmente entre o Natal e o Ano Novo, no Rio de Janeiro.

O Jogo das Estrelas é uma partida beneficente criada por Zico que reúne jogadores que marcaram época no futebol, atletas em atividade e convidados. Ao longo dos anos, o evento se consolidou como um dos principais encontros do calendário esportivo fora das competições oficiais.

Evento destina parte da renda a ações sociais

Parte da renda arrecadada com o Jogo das Estrelas será destinada a instituições e projetos sociais. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), organização apoiada nesta edição, os recursos contribuirão para ações voltadas à defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil, especialmente os mais vulneráveis.

De acordo com a organização, que atua no país desde 1950, a parceria com o evento busca aproveitar a visibilidade do futebol para ampliar o alcance de iniciativas nas áreas de proteção contra violências, saúde, educação e acesso a oportunidades.

Segundo o Unicef, unir o futebol a causas sociais amplia o engajamento público e fortalece ações de impacto social.

A chefe do escritório do Unicef no Rio de Janeiro, Flavia Antunes Michaud, afirmou que o futebol tem papel central na cultura brasileira e pode contribuir para mobilizar esforços em favor dos direitos de crianças e adolescentes.

Quem costuma participar

A lista de convocados reúne nomes de diferentes gerações do futebol brasileiro e internacional, incluindo ex-jogadores da seleção, campeões nacionais e continentais e atletas em destaque na temporada. Também participam artistas e convidados ligados ao esporte.

Neste ano, por exemplo, estão escalados vencedores de campeonatos, jogadores da velha guarda e outros artistas. Em 2025 estão confirmados:

Goleiros confirmados

Helton, Carlos Germano e Gabriel.

Laterais confirmados

Rafinha, Jorginho, Leonardo, Gilberto e Juan.

Zagueiros confirmados

Aldair, Edinho, Wilson Gottardo, Gonçalves, Fernando, Ronaldo Angelim e Léo Ortiz.

Meias confirmados

Zico, Júnior, Silas, Zé Roberto, Djalminha, Denílson, Petkovic, Ibson, Toró, Carlos Alberto Santos, Luisinho Quintanilha, Verón, Jorginho, Arrascaeta, Breno Bidon e Angelina.

Atacantes confirmados

Romário, Adriano Imperador, Renato Gaúcho, Sávio, Alcindo, Aloísio Chulapa, Alex Dias, Grafite, Obina, Thiago Coimbra, Nuno Gomes, Berrío, Luany e Guerreiro.

Onde o jogo é realizado

O Maracanã é o palco tradicional do Jogo das Estrelas e já recebeu a maioria das edições do evento. A escolha do estádio reforça o caráter simbólico da partida e sua ligação com a história do futebol brasileiro.