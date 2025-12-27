Jogo das Estrelas reúne campeões e ídolos neste sábado, no Maracanã

Redação Exame
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11h16.
A 21ª edição do Jogo das Estrelas será realizada neste sábado, 28, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O evento beneficente organizado por Zico acontece tradicionalmente entre o Natal e o Ano Novo e contará com atletas campeões recentes, ex-jogadores históricos e participação de artistas.
Entre os nomes confirmados estão Jorginho e Arrascaeta, campeões do Campeonato Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo, Breno Bidon, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, além de Romário, Adriano Imperador, Renato Gaúcho e outros ídolos do futebol brasileiro.
A abertura do evento contará com apresentação exclusiva da escola de samba Portela .
Parte da renda arrecadada com o Jogo das Estrelas será destinada a instituições e projetos sociais. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), organização apoiada nesta edição, os recursos contribuirão para ações voltadas à defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil, especialmente os mais vulneráveis.
De acordo com a organização, que atua no país desde 1950, a parceria com o evento busca aproveitar a visibilidade do futebol para ampliar o alcance de iniciativas nas áreas de proteção contra violências, saúde, educação e acesso a oportunidades.
Segundo o Unicef, unir o futebol a causas sociais amplia o engajamento público e fortalece ações de impacto social.
A chefe do escritório do Unicef no Rio de Janeiro, Flavia Antunes Michaud, afirmou que o futebol tem papel central na cultura brasileira e pode contribuir para mobilizar esforços em favor dos direitos de crianças e adolescentes.
Os portões do Maracanã serão abertos às 14h. O Jogo dos Artistas está marcado para as 16h, enquanto a partida principal começa às 18h30. A transmissão ao vivo será feita pelo sportv.
O acesso ao estádio será realizado exclusivamente por biometria facial, conforme a regulamentação vigente. Os ingressos seguem à venda, com valores a partir de R$ 50 nos setores Norte e Sul (R$ 25 a meia-entrada). O setor Leste custa R$ 80 (R$ 40 a meia) e o Oeste inferior, R$ 100 (R$ 50 a meia).
A lista de participantes inclui nomes como Zico, Júnior, Silas, Zé Roberto, Djalminha, Denílson, Petkovic, Ibson, Grafite, Obina, Aldair, Ronaldo Angelim, Léo Ortiz, Arrascaeta, Breno Bidon e Angelina, além de ex-jogadores internacionais como Nuno Gomes.