Olimpíadas de Inverno 2026: programação de hoje, horários e onde assistir

Olimpíadas de Inverno 2026: segunda-feira termina com patinação (Getty Images)
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09h44.
As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 nesta segunda-feira, 9, têm uma programação com decisões em cinco modalidades e provas classificatórias ao longo do dia. As competições começaram nas primeiras horas da manhã e se estendem até o fim da tarde.
O dia olímpico começou às 6h10, com o esqui alpino downhill, em prova classificatória. Às 8h30, o esqui estilo livre será a primeira modalidade a distribuir medalhas, com a final do slopestyle.
Ainda pela manhã, às 10h10, o esqui alpino volta ao programa com a final do slalom combinado por equipes masculino, que define pódio.
O curling entra em cena às 11h30, com partidas da fase inicial das duplas mistas. Na sequência, às 13h30, a patinação de velocidade define medalhas na prova feminina dos 1.000 metros.
A partir de 15h, o salto de esqui terá classificatórias e final do individual masculino na pista normal. O snowboard também distribui medalhas nesta segunda, com a final do Big Air feminino, às 15h30.
O encerramento da programação ocorre na Arena de Patinação, em Milão, com a patinação artística, na disputa de dança no gelo, a partir de 16h50.