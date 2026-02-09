Esporte

Olimpíadas de Inverno 2026: programação de hoje, horários e onde assistir

Segunda-feira, 9, tem esqui, curling, snowboard e patinação artística

Olimpíadas de Inverno 2026: segunda-feira termina com patinação (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09h44.

As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 nesta segunda-feira, 9, têm uma programação com decisões em cinco modalidades e provas classificatórias ao longo do dia. As competições começaram nas primeiras horas da manhã e se estendem até o fim da tarde.

Esqui, curling e patinação abrem o dia

O dia olímpico começou às 6h10, com o esqui alpino downhill, em prova classificatória. Às 8h30, o esqui estilo livre será a primeira modalidade a distribuir medalhas, com a final do slopestyle.

Ainda pela manhã, às 10h10, o esqui alpino volta ao programa com a final do slalom combinado por equipes masculino, que define pódio.

O curling entra em cena às 11h30, com partidas da fase inicial das duplas mistas. Na sequência, às 13h30, a patinação de velocidade define medalhas na prova feminina dos 1.000 metros.

Salto de esqui, snowboard e dança no gelo encerram o dia

A partir de 15h, o salto de esqui terá classificatórias e final do individual masculino na pista normal. O snowboard também distribui medalhas nesta segunda, com a final do Big Air feminino, às 15h30.

O encerramento da programação ocorre na Arena de Patinação, em Milão, com a patinação artística, na disputa de dança no gelo, a partir de 16h50.

Programação das Olimpíadas de Inverno 2026 — segunda-feira (09/02)

Esqui alpino

  • Horário: 6h10
  • Onde assistir: SporTV2 e CazéTV

Esqui estilo livre

  • Horário: 8h30
  • Onde assistir: SporTV2 e CazéTV

Esqui alpino

  • Horário: 10h10
  • Onde assistir: SporTV2, GeTV e CazéTV

Curling

  • Horário: 11h30
  • Onde assistir: SporTV2 e CazéTV

Patinação de velocidade

  • Horário: 13h30
  • Onde assistir: SporTV2 e CazéTV

Salto de esqui

  • Horário: A partir de 15h
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV2 e CazéTV

Snowboard

  • Horário: 15h30
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV2 e CazéTV

Patinação artística

  • Horário: A partir de 15h15
  • Onde assistir: SporTV2, GeTV e CazéTV
