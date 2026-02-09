Por que Lucas Pinheiro trocou a delegação da Noruega pelo Brasil?

Lucas Pinheiro Braathen é um dos principais nomes do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina em 2026. O esquiador de 25 anos busca um pódio inédito para o país em Olimpíadas de Inverno.

Nascido em Oslo, na Noruega, Braathen conquistou o título do slalom na temporada 2023 da Copa do Mundo de Esqui Alpino. Até então, competia pela Noruega, potência histórica nos esportes de inverno.

Em outubro de 2023, anunciou aposentadoria após desentendimentos com a Federação Norueguesa de Esqui relacionados a direitos de imagem. Cinco meses depois, confirmou o retorno às competições, agora defendendo o Brasil.

A mudança dividiu opiniões na Noruega. Braathen obteve liberação formal da federação norueguesa para se filiar à Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

Desde que passou a representar o Brasil, o atleta soma oito pódios em etapas da Copa do Mundo: um ouro, cinco pratas e dois bronzes. Na carreira, acumula seis ouros, nove pratas e cinco bronzes.

Braathen foi um dos porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura, realizada simultaneamente em Milão e Cortina d'Ampezzo.

Conexão cultural com o Brasil

Filho da brasileira Alessandra Pinheiro, Lucas Pinheiro manteve contato frequente com o país durante a infância e adolescência, com passagens por São Paulo e Campinas. O vínculo inclui o futebol, a música e a moda.

Em entrevistas recentes, o atleta cita influências de Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Ronaldo Fenômeno, além de artistas como Jorge Ben e Milton Nascimento. Também atua como DJ.

Segundo o próprio esquiador, a música é parte do processo de preparação e concentração antes das provas. No slalom, modalidade em que é especialista, o percurso exige velocidade e precisão em curvas curtas entre portões.