Esporte

Por que Lucas Pinheiro trocou a delegação da Noruega pelo Brasil?

Esquiador campeão mundial se tornou principal esperança brasileira por medalha inédita nas Olimpíadas de Inverno 2026

Lucas Pinheiro Braathen: atleta brasileiro nasceu na Noruega mas manteve contato com o Brasil ( Jonne Roriz/COB)

Lucas Pinheiro Braathen: atleta brasileiro nasceu na Noruega mas manteve contato com o Brasil ( Jonne Roriz/COB)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11h53.

Tudo sobreOlimpíadas de Inverno
Saiba mais

Lucas Pinheiro Braathen é um dos principais nomes do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina em 2026. O esquiador de 25 anos busca um pódio inédito para o país em Olimpíadas de Inverno.

Nascido em Oslo, na Noruega, Braathen conquistou o título do slalom na temporada 2023 da Copa do Mundo de Esqui Alpino. Até então, competia pela Noruega, potência histórica nos esportes de inverno.

Em outubro de 2023, anunciou aposentadoria após desentendimentos com a Federação Norueguesa de Esqui relacionados a direitos de imagem. Cinco meses depois, confirmou o retorno às competições, agora defendendo o Brasil.

A mudança dividiu opiniões na Noruega. Braathen obteve liberação formal da federação norueguesa para se filiar à Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

Desde que passou a representar o Brasil, o atleta soma oito pódios em etapas da Copa do Mundo: um ouro, cinco pratas e dois bronzes. Na carreira, acumula seis ouros, nove pratas e cinco bronzes.

Braathen foi um dos porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura, realizada simultaneamente em Milão e Cortina d'Ampezzo.

Conexão cultural com o Brasil

Filho da brasileira Alessandra Pinheiro, Lucas Pinheiro manteve contato frequente com o país durante a infância e adolescência, com passagens por São Paulo e Campinas. O vínculo inclui o futebol, a música e a moda.

Em entrevistas recentes, o atleta cita influências de Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Ronaldo Fenômeno, além de artistas como Jorge Ben e Milton Nascimento. Também atua como DJ.

Segundo o próprio esquiador, a música é parte do processo de preparação e concentração antes das provas. No slalom, modalidade em que é especialista, o percurso exige velocidade e precisão em curvas curtas entre portões.

Acompanhe tudo sobre:Olimpíadas de Inverno

Mais de Esporte

Atalanta x Cremonese: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Olimpíadas de Inverno 2026: programação de hoje, horários e onde assistir

Seattle Seahawks x Patriots: quem ganhou o Super Bowl 2026?

Quem ganhou o Super Bowl 2026? Seattle Seahawks vencem o Patriots

Mais na Exame

Marketing

Super Bowl 2026: 18 comerciais imperdíveis exibidos no intervalo

Minhas Finanças

Da cerveja à fantasia: itens de Carnaval encarecem quase 80% em uma década

Esporte

Atalanta x Cremonese: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Negócios

Esse é o ponto cego de Warren Buffett que investidores não podem ignorar