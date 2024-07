Olimpíadas 2024: principal ginasta da Japão é cortada por beber e fumar

O Japão não terá nas Olimpíadas de Paris sua principal ginasta e capitã da equipe. Shoko Miyata, atleta da ginástica artística, foi cortada por fumar e consumir álcool.

No Japão, a idade legal para beber e fumar é de 20 anos. Miyata tem 19. Foi a primeira vez que isso ocorreu na história olímpica do país, que tem apenas uma medalha por equipes na ginástica feminina - foi na edição dos Jogos em 1964, realizada em Tóquio.

Shoko teria violado a lei em duas ocasiões: em uma residência particular em Tóquio e numa sala de aula do centro de treinamento dos atletas japoneses. O código de conduta da equipe japonesa de ginástica proíbe atletas de beber e fumar, não importa a idade. A ginasta retirou todas as fotos do Instagram pessoal dela após a polêmica.