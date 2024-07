Olimpíadas de Paris: hotéis cortam preço de diárias em até 41% para atrair turistas

Os preços dos hotéis em Paris durante as Olimpíadas caíram quase pela metade, sublinhando que os hoteleiros podem ter superestimado a demanda por quartos caros. Segundo dados da empresa de insights de viagens Lighthouse, as acomodações estão sendo listadas a uma média de €313 (R$ 1.752) por noite entre 26 de julho e 11 de agosto, uma queda de 41% em relação ao pico de €531 (R$ 2.973) observado cerca de 11 meses antes dos Jogos. As informações são da Bloomberg.

Embora as tarifas ainda estejam bem acima da média de €175 (R$ 980) durante o mesmo período no verão passado, essa queda indica que os visitantes estão pouco dispostos a pagar valores exorbitantes, mesmo para um evento de grande porte como as Olimpíadas, que retornam à capital francesa após 100 anos.

Os hoteleiros que conseguiram evitar reduzir os preços ao longo do ano foram provavelmente aqueles que optaram por aumentos mais razoáveis inicialmente. Laetitia Brandariz-Berrut, gerente do Hotel Bedford, quatro estrelas, e do Hotel de l’Arcade, três estrelas, ambos no 8º arrondissement, afirma que estava cobrando um acréscimo de 20% a 25% sobre suas tarifas máximas anteriores.

Hotéis de luxo foram fortemente impactados, embora não tenham aumentado seus preços na mesma medida que propriedades de três e quatro estrelas. A demanda por esses locais colapsou antes dos Jogos, com taxas de ocupação tão baixas quanto 15% em algumas datas de julho. Especialistas do setor dizem que reportagens sobre linhas de metrô sobrecarregadas, perímetros de segurança rigorosos e preocupações com o tráfego no centro da cidade podem ter desestimulado os visitantes de fazer reservas ou até mesmo levado a cancelamentos.

Ainda assim, a ocupação hoteleira geral está sólida, registrando 78,2% na semana de 22 de julho e 76,2% na semana de 29 de julho, em comparação com 51,4% e 50,1% nas semanas correspondentes de 2023, segundo dados da empresa de pesquisa de turismo MKG Consulting. A ocupação diminui na semana de 5 de agosto, para 48,3%, em linha com 44,8% do ano passado.

Com os preços recentemente reduzidos e duas semanas de eventos olímpicos prestes a começar, ainda há tempo para que os níveis de ocupação aumentem. Dados da Lighthouse indicam que a ocupação para as Olimpíadas está atualmente em 74,7%. Neste ponto no ano passado, 51,7% dos quartos estavam reservados para o mesmo período em 2023, com reservas de última hora eventualmente elevando as taxas de ocupação para 72,8%.

Paris 2024 é logo ali!

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 prometem ser um evento histórico e inovador, marcado por uma abordagem sustentável e pela integração da cidade. Após um século desde a última vez que sediou o evento, Paris está determinada a mostrar ao mundo uma Olimpíada que celebra não apenas o esporte, mas também a preservação ambiental e a inclusão social. Com um orçamento de €7 bilhões (cerca de R$ 39 bilhões), os organizadores optaram por utilizar a infraestrutura existente e locais icônicos da cidade para sediar as competições, minimizando o impacto ambiental e os custos de construção.

A cerimônia de abertura será a primeira da história a ocorrer fora de um estádio, com um desfile de barcos ao longo do rio Sena, passando por marcos famosos de Paris e culminando em frente ao Trocadéro, com vista para a Torre Eiffel. Este formato inovador visa não apenas criar um espetáculo visual impressionante, mas também envolver a população local e os visitantes, proporcionando uma experiência única e acessível. Além disso, locais históricos como o Palácio de Versalhes e a Torre Eiffel serão palcos para diversas competições, reforçando a conexão entre a cidade e os Jogos.

A segurança é uma preocupação central para os organizadores, especialmente após os atentados terroristas que a cidade sofreu nos últimos anos. Mais de 55 mil policiais e soldados serão mobilizados diariamente para garantir a proteção dos atletas e espectadores, com o apoio de forças internacionais. Medidas preventivas abrangentes, como sistemas de vigilância avançados e controles rigorosos de acesso, foram implementadas para garantir um ambiente seguro. A expectativa é que os Jogos Olímpicos de Paris 2024 não apenas celebrem o esporte, mas também demonstrem a capacidade da cidade de sediar um evento de grande porte de forma segura e sustentável.