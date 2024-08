Olimpíadas 2024: Marcus D'Almeida é eliminado por sul-coreano no tiro com arco O brasileiro, que é líder do ranking mundial, foi eliminado pela atuação que beirou a perfeição de Kim Woo-jin

