Olimpíadas 2024: Jucielen Romeu é eliminada por turca nas quartas de final no boxe

A paulista Jucielen Romeu foi derrotada neste domingo pela turca Esra Ylidiz, por decisão dos juízes, sendo eliminada nas quartas de final da categoria peso-pena (até 57kg) do boxe feminino nos Jogos Olímpicos de Paris.

De acordo com os juízes, Ylidiz venceu o primeiro round de forma unânime. No segundo, quatro dos cinco juízes consideraram a brasileira superior. Já no terceiro, só um deu vitória para Jucielen.

Nas semifinais, a turca - que garantiu ao menos a medalha de bronze, já que o boxe não tem disputa pelo terceiro lugar - enfrentará a taiwanesa Lin Yu-ting, que, assim como a pugilista argelina Imane Khelif, foi alvo de polêmica por ter sido reprovada em um teste de gênero realizado pela Associação Internacional de Boxe (IBA), entidade suspensa dos Jogos Olímpicos por falta de transparência financeira e problemas de arbitragem.

Jucielen era a última remanescente do Brasil no boxe nos Jogos Olímpicos de Paris, esporte que rendeu ao país a medalha de bronze conquistada por Bia Ferreira, que perdeu nas semifinais para a irlandesa Kellie Harrington, a mesma rival que a derrotou na final em Tóquio, há três anos.