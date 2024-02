Tiro com arco: Marcus D'Almeida é eleito melhor arqueiro do mundo

O fluminense Marcus Vinícius D'Almeida foi eleito o melhor arqueiro do mundo de 2023. A premiação foi anunciada neste domingo (4) pela World Archery, que é a federação internacional de tiro com arco.

O brasileiro, de 26 anos, lidera o ranking mundial da modalidade e vem de uma medalha de bronze no último Campeonato Mundial, disputado em Berlim, na Alemanha. Também em 2023, o arqueiro foi campeão da etapa final da Copa do Mundo de tiro com arco, em Hermosillo, no México, e conquistou duas medalhas (prata nas duplas mistas e bronze por equipes) nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Marcus foi escolhido o melhor atleta masculino do país no Prêmio Brasil Olímpico, do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Ainda neste domingo, o fluminense se sagrou vice-campeão da etapa final do Circuito Mundial Indoor (ambiente fechado) de tiro com arco, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Marcus eliminou Nicholas D'Amour, das Ilhas Virgens Americanas; o britânico Tom Hall e o holandês Steve Wijler para chegar à final diante do anfitrião Brady Ellison. Dono de três medalhas olímpicas, o norte-americano levou a melhor.

No tiro com arco, os atletas disparam três flechas por rodada (ou set), podendo fazer até 30 pontos na parcial, dependendo de onde o tiro atingir o alvo. Quem obtiver a melhor pontuação na rodada, marca dois pontos na partida. Em caso de empate, cada atirador soma um ponto. Quem chegar a seis, vence o duelo.

Na final deste domingo, Ellison foi perfeito nos dois primeiros sets, anotando 30 pontos em cada (Marcus fez 29 em ambos). As duas rodadas seguintes terminaram empatadas, com ambos atingindo a pontuação máxima. Com isso, o norte-americano chegou a 6 a 2 no placar, garantindo o título do Circuito Mundial Indoor.

Quem é Marcus D'almeida?

Conhecido como "Neymar do Tiro com Arco", Marcus D'almeida é um arqueiro brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro em 1998. Hoje com 25 anos, começou a carreira internacional no esporte cerca de dez anos atrás.

Com 16 anos, D'almeida recebeu três medalhas de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2014 e ficou em segundo lugar na Copa do Mundo de Tiro com Arco, atrás apenas do americano Brady Ellison.

O jovem carioca fez parte da equipe brasileira das Olimpíadas do Rio em 2016, mas foi desclassificado na primeira rodada. Na edição seguinte em Tóquio, foi eliminado nas oitavas pelo italiano Mauro Nespoli, mas não saiu sem nenhuma vitória: o "Neymar dos arcos" obteve o melhor resultado de um arqueiro brasileiro da história da modalidade nas Olimpíadas.