Esporte

Como ficou o Grupo H na classificação da Libertadores

Independiente del Valle e Rosario Central terminaram com 13 pontos cada

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10h17.

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Grupo H

Outro grupo com empate no topo. Independiente del Valle e Rosario Central terminaram com 13 pontos cada.

O Rosario se destacou pelo saldo de gols — +8 contra +5 do Independiente —, mas ficou em segundo no critério adotado pela Conmebol.

A Universidad Central da Venezuela somou 9 pontos e vai para a Sul-Americana.

O Libertad encerrou a fase sem pontuar: seis jogos, seis derrotas.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas 5
1Independiente del Valle1364111165V-V-D-V-V
2Rosario136411918V-V-V-V-D
3Universidad Central de Venezuela FC96303711-4D-D-V-D-V
4Libertad06006413-9D-D-D-D-D
Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da AméricaFutebol

Mais de Esporte

Neymar pode ficar fora da Copa do Mundo? Entenda cenário do jogador na Seleção

Brasileiros nas duplas em Roland Garros: veja horários e jogos desta quinta

Como ficou o Grupo G na classificação da Libertadores

Como ficou o Grupo F na classificação da Libertadores

Mais na Exame

Minhas Finanças

Dia do Imposto Zero: como calcular o desconto real dos produtos

Esporte

Neymar pode ficar fora da Copa do Mundo? Entenda cenário do jogador na Seleção

Ciência

O caos da era dos dinossauros que pode se repetir no futuro

Future of Money

Bitcoin cai abaixo de US$ 73 mil com aumento de tensão entre EUA e Irã