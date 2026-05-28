Como ficou o Grupo H na classificação da Libertadores

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10h17.
A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.
Outro grupo com empate no topo. Independiente del Valle e Rosario Central terminaram com 13 pontos cada.
O Rosario se destacou pelo saldo de gols — +8 contra +5 do Independiente —, mas ficou em segundo no critério adotado pela Conmebol.
A Universidad Central da Venezuela somou 9 pontos e vai para a Sul-Americana.
O Libertad encerrou a fase sem pontuar: seis jogos, seis derrotas.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Independiente del Valle
|13
|6
|4
|1
|1
|11
|6
|5
|V-V-D-V-V
|2
|Rosario
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|1
|8
|V-V-V-V-D
|3
|Universidad Central de Venezuela FC
|9
|6
|3
|0
|3
|7
|11
|-4
|D-D-V-D-V
|4
|Libertad
|0
|6
|0
|0
|6
|4
|13
|-9
|D-D-D-D-D